Maduro asegura que voluntad de recuperar el Esequibo es "inquebrantable"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este miércoles 21 de mayo que la voluntad de recuperar los derechos de Venezuela sobre el territorio de la Guayana Esequiba es inquebrantable.

"Es inquebrantable nuestra voluntad de recuperar los derechos históricos, territoriales y más allá de la Guayana Esequiba de Bolívar", dijo en un acto donde entregó rehabilitado el Hospital Industrial "Jesús María" en Anzoátegui.

Recordó que los venezolanos votarán este domingo 25 de mayo para elegir, por primera vez, las autoridades de este territorio (gobernador, Consejo Legislativo y diputados a la Asamblea Nacional).

Por otro lado, enfatizó que hasta el momento ha entregado 130 obras para la familia venezolana.

Noticia al Día / VTV