Maduro calificó de “extraordinaria” la primera Gran Consulta Popular Nacional de este 2025

El presidente Nicolás Maduro, aplaudió la jornada de la primera Consulta Popular Nacional 2025 que se llevó a cabo en todo el territorio nacional con masiva participación de los venezolanos.

El mandatario expresó a través de sus redes sociales: "Qué bonita experiencia estamos viviendo de democracia plena, directa, participativa y protagónica en Venezuela. Es el pueblo consciente, empoderado, movilizado y decidido, en su propio territorio".

Asimismo, calificó de “extraordinaria” la primera Gran Consulta Popular Nacional de este año, "con una masiva participación de las mujeres, la juventud, los abuelos, las abuelas, los vecinos y las vecinas".

Felicitó a los venezolanos que participaron en esta consulta tras ejercer su derecho al voto este domingo 2 de febrero.

Asimismo, publicó también un audiovisual donde se visualizan a cientos de venezolanos ejerciendo su voto.

"La democracia se ejerce, se vive y se siente, así están hoy las calles, los pueblos y las comunas, es su gente asistiendo, dialogando y participando en los centros electorales, definiendo, diagramando y aprobando sus mejores proyectos en la primera ¡Gran Consulta Popular Nacional 2025!", resaltó en la red social de Instagram.

"Cuentan con su Gobierno, con la Revolución, para avanzar en la tarea de construir la Venezuela de Bien y de Futuro, hacia las 7 Transformaciones", puntualizó Maduro.