Maduro: Elecciones del 25 de mayo van llueva, truene o relampaguee

Este miércoles 21 de mayo, el presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que las elecciones parlamentarias y regionales del próximo domingo 25 de mayo se realizarán tal como está establecido en la Constitución.

"Aquí, si la elección toca, llueva, truene o relampaguee va a haber elección el 25 de mayo y, cada vez que toque, elección va a haber", expresó Maduro.

Resaltó que en el país se han realizado 32 elecciones en 26 años, sin contar las cinco consultas de circuitos comunales.

"Cada vez que hemos estado obligados constitucionalmente se ha hecho la elección; porque, con el ataque económico del imperialismo, multidimensional, político, militar, eléctrico que hemos tenido, era fácil decir ‘no hay elecciones’. Como por ejemplo en Ucrania, hay conflicto militar y el presidente de Ucrania no volvió a hacer elecciones más nunca”, indicó el jefe de Estado.

Aseguró que el Plan República ha sido desplegado plenamente en el territorio nacional con miras a los comicios del domingo.

