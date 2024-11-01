Maduro llama a alcanzar un punto de "violencia cero" contra la mujer

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó este jueves 30 de octubre a su tren ejecutivo a alcanzar un punto de "violencia cero" contra la mujer, un tema que considera "vital", por lo que instó a educar a los niños con valores como el respeto y la igualdad.

"Tiene que haber respeto, convivencia, armonía, paz, tiene que haberlo, tenemos que lograrlo (…) debemos llegar a un punto de violencia cero contra la mujer", señaló el mandatario en un acto transmitido por Venezolana de Televisión (VTV).

Maduro sostuvo que es necesario educar, desde temprana edad, para enseñar valores, porque «el respeto empieza en el aula de clases» y «en el hogar».

"¡Quién es el ser más influyente en nosotros cuando vamos creciendo?, la abuela, la mamá, ahí es que hay que enseñarles (que a) la mujer se respete y se le quiere, se le abraza, se le besa, se le ama, jamás se le levanta una mano, y cuando uno tenga un conflicto de pareja saberlo llevar con altura", expresó.

La oenegé Utopix contabilizó 125 víctimas de feminicidios entre enero y agosto de este año, por lo que computan un promedio de una mujer asesinada 47 horas, generalmente a manos de hombres que formaron parte de sus círculos cercanos.

El reporte de la oenegé, publicado este jueves, da cuenta de 17 feminicidios en agosto, «cuando la violencia machista siguió sumando víctimas», entre ellas una adolescente de 16 años, que fue asesinada por un vecino en el estado amazónico Bolívar.

Según datos oficiales, un total de 540 hombres fueron condenados por feminicidios en los últimos siete años, cuando la Fiscalía registró 1.279 causas relacionadas con este crimen.

Además, en el mismo período de tiempo, 6.102 sujetos fueron condenados por varias formas de violencia contra la mujer, mientras que cerca de 550.000 víctimas recibieron medidas de protección y seguridad por parte de las autoridades.

Noticia al Día / EFE