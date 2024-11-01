Martes 19 de agosto de 2025
Al Dia

Maduro llama a alcanzar un punto de "violencia cero" contra la mujer

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó este jueves 30 de octubre a su tren ejecutivo a alcanzar un punto…

Por Andrea Guerrero

Maduro llama a alcanzar un punto de
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó este jueves 30 de octubre a su tren ejecutivo a alcanzar un punto de "violencia cero" contra la mujer, un tema que considera "vital", por lo que instó a educar a los niños con valores como el respeto y la igualdad.

"Tiene que haber respeto, convivencia, armonía, paz, tiene que haberlo, tenemos que lograrlo (…) debemos llegar a un punto de violencia cero contra la mujer", señaló el mandatario en un acto transmitido por Venezolana de Televisión (VTV).

Maduro sostuvo que es necesario educar, desde temprana edad, para enseñar valores, porque «el respeto empieza en el aula de clases» y «en el hogar».

"¡Quién es el ser más influyente en nosotros cuando vamos creciendo?, la abuela, la mamá, ahí es que hay que enseñarles (que a) la mujer se respete y se le quiere, se le abraza, se le besa, se le ama, jamás se le levanta una mano, y cuando uno tenga un conflicto de pareja saberlo llevar con altura", expresó.

La oenegé Utopix contabilizó 125 víctimas de feminicidios entre enero y agosto de este año, por lo que computan un promedio de una mujer asesinada 47 horas, generalmente a manos de hombres que formaron parte de sus círculos cercanos.

El reporte de la oenegé, publicado este jueves, da cuenta de 17 feminicidios en agosto, «cuando la violencia machista siguió sumando víctimas», entre ellas una adolescente de 16 años, que fue asesinada por un vecino en el estado amazónico Bolívar.

Según datos oficiales, un total de 540 hombres fueron condenados por feminicidios en los últimos siete años, cuando la Fiscalía registró 1.279 causas relacionadas con este crimen.

Además, en el mismo período de tiempo, 6.102 sujetos fueron condenados por varias formas de violencia contra la mujer, mientras que cerca de 550.000 víctimas recibieron medidas de protección y seguridad por parte de las autoridades.

Noticia al Día / EFE

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Histórico: Por primera vez Miss Palestina participará en el certamen de Miss Universo en noviembre de 2025

Histórico: Por primera vez Miss Palestina participará en el certamen de Miss Universo en noviembre de 2025

Onda tropical N° 28 entraría al país en las próximas horas: Anuncian precipitaciones al sur del Lago de Maracaibo este martes 19-Ago

Onda tropical N° 28 entraría al país en las próximas horas: Anuncian precipitaciones al sur del Lago de Maracaibo este martes 19-Ago

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 19 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 19 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este martes 19 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este martes 19 de agosto

Neymar compartió el tierno mensaje que su hijo le escribió tras la peor derrota de su carrera

Neymar compartió el tierno mensaje que su hijo le escribió tras la peor derrota de su carrera

Rayo Zuliano y Academia Puerto Cabello no se sacaron ventaja en el Pachencho Romero

Rayo Zuliano y Academia Puerto Cabello no se sacaron ventaja en el Pachencho Romero

EEUU ordena evacuaciones en islas de Carolina del Norte por paso de huracán Erin

EEUU ordena evacuaciones en islas de Carolina del Norte por paso de huracán Erin

Ancelotti dará descanso a Vinicius Jr en la última jornada de Eliminatorias

Ancelotti dará descanso a Vinicius Jr en la última jornada de Eliminatorias

Alcaraz se queda con el Masters 1000 de Cincinnati tras retiro de Sinner

Alcaraz se queda con el Masters 1000 de Cincinnati tras retiro de Sinner

Grupo Kla-C y Rafael “Pollo” Brito estrenan una gaita que toca el alma y enciende la reflexión”

Grupo Kla-C y Rafael “Pollo” Brito estrenan una gaita que toca el alma y enciende la reflexión”

Carlos Carrasco fue adquirido nuevamente por Bravos de Atlanta para un contrato de Ligas Menores

Carlos Carrasco fue adquirido nuevamente por Bravos de Atlanta para un contrato de Ligas Menores

Francisco Álvarez sale lesionado y será evaluado en Nueva York

Francisco Álvarez sale lesionado y será evaluado en Nueva York

Josef Martínez llega a 128 goles en la MLS

Josef Martínez llega a 128 goles en la MLS

A una niña colombiana le pusieron de nombre:  Chat Yipiti Bastidas Guerra

A una niña colombiana le pusieron de nombre:  Chat Yipiti Bastidas Guerra

Wilyer Abreu arribó a los 22 estacazos

Wilyer Abreu arribó a los 22 estacazos

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros "más buscados" del Tren de Aragua en Chile: La captura se ejecutó en Colombia

Hallan ahogado en tobo lleno con agua a bebé de dos meses en Yaracuy: Hay cuatro detenidos incluyendo a su madre

Hallan ahogado en tobo lleno con agua a bebé de dos meses en Yaracuy: Hay cuatro detenidos incluyendo a su madre

EEUU mandó al Caribe el P-8A Poseidon, considerado la

EEUU mandó al Caribe el P-8A Poseidon, considerado la "peor pesadilla de los narcos"

Activan servicio hídrico en estas parroquias de Maracaibo y San Francisco

Activan servicio hídrico en estas parroquias de Maracaibo y San Francisco

Noticias Relacionadas

Al Dia

Patinadores zulianos conquistan Colombia con nueve medallas

Tres de plata y seis doradas fue la cosecha conquistada por Sebastián Sánchez, Alanis Hernández y César Montoya
Viral

Dos creadores de contenido resultaron heridos en un choque mientras grababan un video

Patrick Blackwood y Nina Santiago, creadores de contenido en Estados Unidos, se volvieron tendencia en redes sociales tras sobrevivir a…
Al Dia

Banco de Venezuela triplicó su cartera de crédito en los últimos 12 meses

También superó los mil 700 millones de dólares en depósitos
Nacionales

Diócesis de Trujillo presentó agenda por la canonización de JGH

La canonización será el 19 de octubre de 2025

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025