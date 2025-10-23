Maduro llama a la juventud venezolana a ejercer conciencia crítica frente a manipulaciones digitales

Durante una jornada del plan de infraestructura Obratón, realizada en el Liceo Militar General del Pueblo Soberano Ezequiel Zamora, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, hizo un llamado directo a la juventud venezolana a mantener una postura firme de conciencia crítica frente a los intentos de manipulación mediática y cultural.

“Que nadie se deje manipular. Conciencia crítica frente a los que quieren imponer cosas extrañas”, expresó el mandatario nacional ante estudiantes y cadetes, en un discurso que enfatizó la importancia de la formación ideológica y el pensamiento autónomo en tiempos de influencia digital.

Maduro advirtió que sectores de la derecha internacional “creen que pueden manipular a las juventudes del mundo a través de las redes sociales y hacer con la juventud lo que les dé la gana”, en referencia a contenidos nocivos y tendencias virales que circulan en plataformas como TikTok.

En ese contexto, el jefe de Estado recordó los casos de retos digitales peligrosos que han ocasionado lesiones y fallecimientos entre adolescentes, especialmente en edades comprendidas entre los 13 y 14 años, alertando sobre los riesgos de la exposición sin orientación.

Asimismo, aprovechó el encuentro con el estudiantado militar para contrastar la situación de la juventud venezolana con la de Estados Unidos, país que —según sus palabras— atraviesa un “desastre doloroso” marcado por el aumento de la violencia escolar y la adicción a las drogas.

“Cualquiera tiene un fusil y llega a una escuela y mata a un gentío”, lamentó el presidente, al tiempo que pidió a Dios “sanar el alma de la juventud y del pueblo de Estados Unidos”.

La jornada concluyó con un mensaje esperanzador dirigido a los jóvenes venezolanos, a quienes instó a reconocerse como la “generación genial que puede transformar este mundo”, en el marco del relanzamiento de la Gran Misión Negro Primero y el avance del Plan de las Siete Transformaciones (7T).

Noticia al Día / VTV