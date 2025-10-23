Miércoles 22 de octubre de 2025
Al Dia

Maduro llama a la juventud venezolana a ejercer conciencia crítica frente a manipulaciones digitales

“Que nadie se deje manipular. Conciencia crítica frente a los que quieren imponer cosas extrañas”, expresó el mandatario nacional ante estudiantes y cadetes, en un discurso que enfatizó la importancia de la formación ideológica y el pensamiento autónomo en tiempos de influencia digital

Por Andrea Guerrero

Maduro llama a la juventud venezolana a ejercer conciencia crítica frente a manipulaciones digitales
Foto: VTV
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Durante una jornada del plan de infraestructura Obratón, realizada en el Liceo Militar General del Pueblo Soberano Ezequiel Zamora, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, hizo un llamado directo a la juventud venezolana a mantener una postura firme de conciencia crítica frente a los intentos de manipulación mediática y cultural.

“Que nadie se deje manipular. Conciencia crítica frente a los que quieren imponer cosas extrañas”, expresó el mandatario nacional ante estudiantes y cadetes, en un discurso que enfatizó la importancia de la formación ideológica y el pensamiento autónomo en tiempos de influencia digital.

Maduro advirtió que sectores de la derecha internacional “creen que pueden manipular a las juventudes del mundo a través de las redes sociales y hacer con la juventud lo que les dé la gana”, en referencia a contenidos nocivos y tendencias virales que circulan en plataformas como TikTok.

En ese contexto, el jefe de Estado recordó los casos de retos digitales peligrosos que han ocasionado lesiones y fallecimientos entre adolescentes, especialmente en edades comprendidas entre los 13 y 14 años, alertando sobre los riesgos de la exposición sin orientación.

Asimismo, aprovechó el encuentro con el estudiantado militar para contrastar la situación de la juventud venezolana con la de Estados Unidos, país que —según sus palabras— atraviesa un “desastre doloroso” marcado por el aumento de la violencia escolar y la adicción a las drogas.

“Cualquiera tiene un fusil y llega a una escuela y mata a un gentío”, lamentó el presidente, al tiempo que pidió a Dios “sanar el alma de la juventud y del pueblo de Estados Unidos”.

La jornada concluyó con un mensaje esperanzador dirigido a los jóvenes venezolanos, a quienes instó a reconocerse como la “generación genial que puede transformar este mundo”, en el marco del relanzamiento de la Gran Misión Negro Primero y el avance del Plan de las Siete Transformaciones (7T).

Noticia al Día / VTV

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Así será la programación de la Filven en Maracaibo 2025

Así será la programación de la Filven en Maracaibo 2025

Djokovic anuncia que no jugará el Masters 1000 de París

Djokovic anuncia que no jugará el Masters 1000 de París

Bayern Múnich no tuvo piedad ante Brujas en la Champions League

Bayern Múnich no tuvo piedad ante Brujas en la Champions League

Liverpool se recupera y golea al Frankfurt en la Champions League

Liverpool se recupera y golea al Frankfurt en la Champions League

Real Madrid vence a la Juventus y mantiene su puntaje perfecto en la Champions League

Real Madrid vence a la Juventus y mantiene su puntaje perfecto en la Champions League

Dani Latin Music: La voz que redefine la escena latina en EEUU

Dani Latin Music: La voz que redefine la escena latina en EEUU

El logo del trofeo Larry O’Brien regresará a la cancha para las Finales de la NBA

El logo del trofeo Larry O’Brien regresará a la cancha para las Finales de la NBA

Amor digital: Riesgos y precauciones para los Silver en aplicaciones de citas

Amor digital: Riesgos y precauciones para los Silver en aplicaciones de citas

Infantino visitó Bolivia y abre la puerta a un Mundial en el país

Infantino visitó Bolivia y abre la puerta a un Mundial en el país

Todo lo que tienes que saber sobre el colágeno

Todo lo que tienes que saber sobre el colágeno

Se Vende inmueble ubicado en Machiques

Se Vende inmueble ubicado en Machiques

William Contreras es finalista al Bate de Plata de la Liga Nacional

William Contreras es finalista al Bate de Plata de la Liga Nacional

Durante seis años violó a su hijastra en Maracaibo

Durante seis años violó a su hijastra en Maracaibo

Hallaron cadáver de sexagenario con su órgano reproductor mutilado en Aragua

Hallaron cadáver de sexagenario con su órgano reproductor mutilado en Aragua

Hansi Flick fue sancionado y se perderá el Clásico ante el Real Madrid

Hansi Flick fue sancionado y se perderá el Clásico ante el Real Madrid

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Mujer quemó con una cuchara caliente el rostro de su hijo de 4 años en Caracas

Mujer quemó con una cuchara caliente el rostro de su hijo de 4 años en Caracas

Reportan el primer bombardeo de EEUU a una ‘narcolancha’ en el Pacífico

Reportan el primer bombardeo de EEUU a una ‘narcolancha’ en el Pacífico

La actriz Tatiana Capote se encuentra mejor tras sufrir un infarto: Informó su hija

La actriz Tatiana Capote se encuentra mejor tras sufrir un infarto: Informó su hija

El Imau sorprendió a trabajadores de una empresa arrojando desechos grasos a las calles: Hace llamado a la conciencia ciudadana

El Imau sorprendió a trabajadores de una empresa arrojando desechos grasos a las calles: Hace llamado a la conciencia ciudadana

Cavececo: Creadores de contenido deben pedir permiso para grabar en centros comerciales

Cavececo: Creadores de contenido deben pedir permiso para grabar en centros comerciales

Noticias Relacionadas

Política

Maduro llama a la juventud venezolana a ejercer conciencia crítica frente a manipulaciones digitales

“Que nadie se deje manipular. Conciencia crítica frente a los que quieren imponer cosas extrañas”, expresó el mandatario nacional ante estudiantes y cadetes, en un discurso que enfatizó la importancia de la formación ideológica y el pensamiento autónomo en tiempos de influencia digital
Zulia

Santa Misa se realizará este viernes para marcar el inicio de las fiestas patronales 2025

La ceremonia será presidida por el párroco rector, presbítero Nedward Andrade, y contará con la presencia de servidores de María, agrupaciones gaiteras y devotos de toda la ciudad.

Zulia

Saint de Venezuela en portada: Guillermo Rivero y Ramón Vera protagonizan la edición N.º 176 de Entresocios

La entrevista destaca los retos, aprendizajes y proyecciones de sus fundadores, quienes han mantenido el enfoque en la automatización de procesos y el fortalecimiento de canales de distribución
Zulia

Filven llega a Maracaibo del 23 al 25 de octubre en la Biblioteca Pública María Calcaño

La feria busca fomentar el hábito de la lectura, el pensamiento crítico y el acceso democrático al conocimiento

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025