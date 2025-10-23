Jueves 23 de octubre de 2025
Al Dia

Maduro: “No dependemos de ustedes” tras cierre de su canal en YouTube

"Nuestro corazón, nuestra mente, les llega al pueblo sin necesidad de ustedes. Imbéciles les dije a la gente de YouTube, imbéciles se quedaron. Stupid, stupid, stupid, YouTube (estúpido YouTube)", manifestó Maduro en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV)

Por Andrea Guerrero

Maduro: “No dependemos de ustedes” tras cierre de su canal en YouTube
Foto: Agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, criticó este jueves que su canal de YouTube continúe "censurado" y llamó "imbéciles" a la "gente" de esta plataforma: "Sigan con su censura, imbéciles".

"Nuestro corazón, nuestra mente, les llega al pueblo sin necesidad de ustedes. Imbéciles les dije a la gente de YouTube, imbéciles se quedaron. Stupid, stupid, stupid, YouTube (estúpido YouTube)", manifestó Maduro en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El líder chavista aseguró que no le importa que su canal no esté en YouTube y que, ante esto, se abren puertas con "esfuerzo propio" porque, subrayó, no depende de esta plataforma "para nada".

"Les llegará el fin a ustedes también. Porque el que se mete con Venezuela se seca. Se secarán, señores y señoras dueñas de YouTube del imperialismo", añadió Maduro en un acto de juramentación de la comisión promotora para la constituyente obrera.

En septiembre pasado, cuando trascendió el cierre del canal de Maduro, EFE pudo constatar en una búsqueda que YouTube sacó del aire el canal del mandatario, que contaba con más de 233.000 suscriptores.

Ese hecho se conoció en medio de la tensión entre Caracas y Washington por el despliegue naval estadounidense en el Caribe, bajo el argumento, según la Casa Blanca, de combatir el narcotráfico, pero que Maduro ha denunciado como un intento de "cambio de régimen" en su país.

En agosto de 2024, Maduro ordenó suspender en su país, durante diez días, la red X, propiedad del magnate sudafricano Elon Musk. Desde entonces, X se mantiene bloqueada para los usuarios venezolanos.

Esa medida tuvo lugar cuando el país atravesaba una crisis tras las presidenciales de julio del año pasado en Venezuela, en las que el ente electoral -controlado por rectores afines al chavismo- proclamó la victoria de Maduro, mientras la oposición denunció "fraude" y reclamó el triunfo de su candidato, Edmundo González Urrutia, hoy exiliado en España.

También en agosto de 2024, Maduro acusó "a los dueños" de la red social TikTok -propiedad del chino Zhang Yiming- de promover una guerra civil en el país, y reprochó que la plataforma haya suspendido su posibilidad de hacer transmisiones en directo, luego, según dijo, de haber mostrado una exposición del fiscal general, Tarek William Saab, sobre la violencia desatada en el contexto de las protestas electorales, que dejó 28 fallecidos y más de 2.400 personas detenidas, según cifras oficiales.

En diciembre del año pasado, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela impuso una multa equivalente a diez millones de dólares estadounidenses a TikTok, tras señalarla de "negligencia" por no haber implementado medidas para evitar la difusión de retos virales, que, según autoridades del país suramericano, causaron la muerte de tres personas e intoxicaciones masivas en varias escuelas locales.

Noticia al Día / EFE

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Gobernador Caldera anuncia restauración del Convento de San Francisco de Asis y la Catedral de Maracaibo durante inauguración de la Filven Zulia 2025

Gobernador Caldera anuncia restauración del Convento de San Francisco de Asis y la Catedral de Maracaibo durante inauguración de la Filven Zulia 2025

Adolescente se quitó la vida tras ser regañada por su mamá en La Guaira

Adolescente se quitó la vida tras ser regañada por su mamá en La Guaira

Tres hombres mataron y enterraron a un zuliano en Coro

Tres hombres mataron y enterraron a un zuliano en Coro

Lago Pádel celebra su primer aniversario con la Primera Edición de la Copa Tibisay

Lago Pádel celebra su primer aniversario con la Primera Edición de la Copa Tibisay

Escándalo en la NBA: Billups y Rozier detenidos por apuestas vinculadas a la mafia

Escándalo en la NBA: Billups y Rozier detenidos por apuestas vinculadas a la mafia

Robó el teléfono de una trabajadora farmacéutica y lo pillaron las cámaras en San Francisco

Robó el teléfono de una trabajadora farmacéutica y lo pillaron las cámaras en San Francisco

Caribes se llevó la victoria ante Bravos y dividió en Puerto La Cruz

Caribes se llevó la victoria ante Bravos y dividió en Puerto La Cruz

Menopausia prematura en mujeres antes de los 40

Menopausia prematura en mujeres antes de los 40

¿Sabías que la prolactina alta afecta también a adolescentes?

¿Sabías que la prolactina alta afecta también a adolescentes?

Tigres supera a Cardenales y mantiene el liderato

Tigres supera a Cardenales y mantiene el liderato

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 23 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 23 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este jueves 23 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 23 de octubre

Emmanuel Clase no jugará en Venezuela esta temporada

Emmanuel Clase no jugará en Venezuela esta temporada

Venezuela venció a Chile en su debut en el Sudamericano Fiba Sub-17 Femenino

Venezuela venció a Chile en su debut en el Sudamericano Fiba Sub-17 Femenino

Djokovic anuncia que no jugará el Masters 1000 de París

Djokovic anuncia que no jugará el Masters 1000 de París

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Consternación en Chile: Reconocido camarográfo mató a sus dos hijos gemelos con condiciones especiales y luego se suicidó

Consternación en Chile: Reconocido camarográfo mató a sus dos hijos gemelos con condiciones especiales y luego se suicidó

Ministro de Cultura Ernesto Villegas inauguró la vigésimo primera edición de la FILVEN en Maracaibo

Ministro de Cultura Ernesto Villegas inauguró la vigésimo primera edición de la FILVEN en Maracaibo

La mamá de los ‘palos de agua’

La mamá de los ‘palos de agua’

¡Histórico! Águilas se convierte en el primer equipo en conectar dos cuadrangulares con las bases llenas en un inning

¡Histórico! Águilas se convierte en el primer equipo en conectar dos cuadrangulares con las bases llenas en un inning

El público de Madrid ovacionó el estreno de la película venezolana

El público de Madrid ovacionó el estreno de la película venezolana "Creer o morir" donde el zuliano ‘Omalbito’ está triunfando

Noticias Relacionadas

Zulia

Solicitan antídoto contra el veneno de Coral"urgentemente" en el Hospital de Machiques

Venezuela no se fabrica el suero anti coral. Llega al país desde Brasil, Costa Rica y Colombia. Son muy costoso, una dosis oscila en unos 3 mil dólares
Al Dia

Estudios revelan el lado oscuro del té de burbujas

En la grabación, un usuario contesta la llamada de un vendedor de servicios, cubre su celular con un sartén y comienza a golpearlo con una cuchara, generando sonidos estridentes que incomodan al interlocutor y lo obligan a colgar
Al Dia

Marabinos “jalan el día” para ver a la Chinita este sábado: la Bajada ya se siente en el corazón de la ciudad

El retablo de la Virgen descenderá desde su nicho hasta el altar mayor, en medio de cantos, gaitas y oraciones que cada año conmueven a propios y visitantes
Al Dia

La nueva generación de talento zuliano se levanta con Melodía Empedraera

Nacidos de la voluntad de los propios jóvenes que deseaban presentarse en festivales, y gracias a la ayuda de sus instructores, la agrupación Melodía Empedraera busca ganar Maracaibo Elige la Gaita del Año.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025