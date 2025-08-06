Maduro ordenó a Jorge Rodríguez revisar Ley del Consejo Federal de Gobierno para incluir a circuitos comunales

Desde la Plaza Bicentenaria del Palacio de Miraflores en Caracas, el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, ordenó al presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, revisar la Ley del Consejo Federal de Gobierno para incluir a las comunas y circuitos comunales del país.

«He pedido que se revise, doctor Jorge Rodríguez, se revise la Ley del Consejo Federal de Gobierno para incluir con peso importante a las comunas y circuitos comunales, dado al ritmo que ha adquirido los procesos de consulta popular», expresó Nicolás Maduro durante encuentro con gobernadores y alcaldes.

En este sentido, el mandatario nacional catalogó dicha reunión como importante para avanzar en todos los proyectos comunitarios que se están realizando en el país. En este sentido, reiteró que los 24 gobernadores y 335 alcaldes de Venezuela deben meter «la lupa en la ejecución de los recursos y en los que quedan para ejecutar».

Gobernadores y alcaldes deben apoyar proyectos comunitarios

Esta orientación se da con el firme propósito de que el poder popular y comunal en los más de cinco mil circuitos comunales de Venezuela sean apoyados por las autoridades regionales y municipales. «Con asesoría profesional, con maquinarias y con plática para el desarrollo de todos los proyectos», destacó.

Por otra parte, Maduro catalogó las consultas populares como un «método magnifico». Aseguró que a través de la opinión del poder popular se está construyendo una «democracia de verdad, completa y directa».

Noticia al Día / VTV