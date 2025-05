María Corina Machado: No vamos a dejar las calles, confío en este bravo pueblo y estamos en una nueva etapa

A la 1: 00 pm, reapareció María Corina Machado en la concentración de Las Mercedes, Caracas, realizada la mañana de este sábado 3 de agosto, en la que opositores la esperaron para escuchar su discurso en el que afirmó que la lucha está en una nueva etapa.

La líder opositora convocó a sus adeptos para apoyar al representante de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Edmundo González Urrutia.

Machado inició su discurso expresando: "No vamos a dejar las calles, confío en este bravo pueblo porque estamos en una nueva etapa".

"Ellos jamás contaron con nuestra organización. Jamás contaron con el coraje que se ha desplegado todos estos meses para conformar una plataforma de acero, la plataforma 600K”, detalló.

"“Nosotros no promovemos la violencia y salir a protestar cívica y pacíficamente, no es violencia. No vamos a renunciar a nuestro derecho a la protesta cívica”", refirió.

Advirtió. "Por favor estén muy pendientes a través de las redes sociales oficiales y los medios de comunicación. No vamos a dejar las calles".

"Yo confío en este bravo pueblo. Estamos en una nueva etapa y esta es un lucha espiritual. Tengan la seguridad que el 28 de julio ya marcó el hito a partir del cual se inició la transición a la democracia", recalcó.

"Sabemos lo que queremos y lo estamos haciendo bien. Ustedes son los héroes, cada venezolano que no se rindió. Este es un compromiso que une a todos los venezolanos", mientras cantaba el Himno Nacional con los presentes, quienes gritaban ¡Hasta el final!.

Simpatizantes de María Corina atendieron el llamado y salieron a las calles de Caracas a protestar en defensa de los votos de las elecciones presidenciales del 28 de julio, las cuales habría ganado el candidato de la unidad democrática, Edmundo González Urrutia, según las actas de votación que ha recolectado la oposición.

Desde el martes, Machado no hacía una aparición pública y el pasado jueves aseguró que se había puesto bajo resguardo. Machado y González Urrutia convocaron a manifestar en todas las ciudades del país, de forma pacífica.

Noticia al Día