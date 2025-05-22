María Corina Machado pide a los venezolanos quedarse en sus casas el día de los comicios

La líder opositora María Corina Machado pidió este miércoles 21 de mayo, a los ciudadanos quedarse en sus casas este domingo 25 de mayo, día que se celebran las elecciones de Gobernadores y Legislativo.

A través de un video publicado en X, Machado señaló que las elecciones del 25 de mayo son "una farsa, una trampa".

"Por eso te pido algo muy simple: este domingo, pa´ tu casa. No salgas, no los obedezcas. Vacía las calles, vacíalos, que se queden solos. Que quede claro quién tiene el poder: tú", indicó.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria, mantiene su rechazo a lo que considera una convocatoria a una elección "precipitada, injusta y viciada" por parte de "un árbitro severamente cuestionado", en referencia al ente comicial -controlado por el chavismo-, que proclamó la reelección de Maduro en los comicios de 2024.

Pese a esta decisión de la PUD, partidos integrantes del bloque opositor, como Un Nuevo Tiempo, Movimiento Por Venezuela (MPV), así como el exgobernador Henrique Capriles, manifestaron su intención de participar en estas votaciones.

Capriles indicó recientemente en una entrevista a EFE que el voto es un "instrumento de protestar" para mantener "viva" la voz de quienes apoyaron a Edmundo González en las presidenciales del año pasado.

"Yo creo que hay que mantener viva (a) la oposición democrática y no encuentro cómo va a mantenerse viva la voz del pueblo venezolano si no se expresa. Pensar que tú le vas a dar una derrota al Gobierno por no ir a votar, no ha pasado; ya lo has hecho y no ha pasado", reiteró.

El 25 de mayo quedará claro

QUIÉN TIENE EL PODER : TÚ!



Déjalos SOLOS. VACÍOS!!!#ElPoderEsNuestro pic.twitter.com/VVXHDxI3AJ — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) May 21, 2025

Noticia al Día / EFE