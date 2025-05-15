Martes 19 de agosto de 2025
Al Dia

María Corina Machado reitera rechazo a comicios regionales y legislativos del 25 de mayo

"Tú ya desobedeciste y cuando todos decimos no, ellos no mandan. El 28 de julio ya votamos, el 25 de mayo no", señaló la exdiputada en un vídeo publicado en X

Por Andrea Guerrero

María Corina Machado reitera rechazo a comicios regionales y legislativos del 25 de mayo
Foto: Agencia
La líder de la oposición, María Corina Machado, reiteró este miércoles 14 de mayo su rechazo a los comicios regionales y legislativos del próximo 25 de mayo, al insistir en que las presidenciales del 28 de julio del año pasado las ganó, pese a que el ente electoral proclamó la victoria del mandatario Nicolás Maduro.

"Tú ya desobedeciste y cuando todos decimos no, ellos no mandan. El 28 de julio ya votamos, el 25 de mayo no", señaló la exdiputada en un vídeo publicado en X.

Machado indicó que en los comicios presidenciales los venezolanos le dijeron que "no a la mentira, no más abuso, no más humillación".

El pasado 17 de abril, Machado afirmó que los comicios legislativos y regionales serán una "enorme derrota" para todos los que participen, en especial -dijo- para el Gobierno de Maduro.

Machado indicó que esos comicios, en los que la oposición mayoritaria decidió no participar, tras denunciar "fraude" en las elecciones presidenciales del 28 de julio pasado, se ha convertido -sostuvo- en un "proceso criminal, donde se están asignando territorios para las distintas facciones del crimen, las distintas mafias".

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria, mantiene su rechazo a lo que considera una convocatoria a una elección "precipitada, injusta y viciada" por parte de "un árbitro severamente cuestionado", en referencia al ente comicial, que proclamó la reelección de Maduro en los comicios de 2024.

Noticia al Día / EFE

Temas:

Sucesos

A tiros y puñaladas mataron a venezolano delante de su pareja embarazada e hija en Perú

De múltiples impactos de bala y puñaladas fue asesinado un venezolano delante de su pareja en estado de gravidez y su pequeña hija, de cinco años de edad, cuando se encontraba en el cercado de Lima, en Perú. Varios sujetos lo interceptaron en plena vía pública y sin mediar palabras lo atacaron.

Internacionales

Rusia entrega a Kiev mil cuerpos de militares ucranianos muertos en la guerra

Moscú recibió los cadáveres de 19 militares, así lo informó este martes el jefe de la delegación rusa en las negociaciones con la parte ucraniana, Volodímir Medinski
Internacionales

Álvaro Uribe reacciona a su libertad: “Cada minuto lo dedicaré a la libertad de Colombia”

La decisión judicial responde a una tutela interpuesta por su defensa, que argumentó la vulneración de derechos fundamentales durante el proceso
Zulia

Consejo Federal de Gobierno capacita a 55 promotores sociales en Maracaibo

Los promotores sociales recibieron herramientas clave para acompañar los procesos organizativos en las comunas, consejos comunales y circuitos, con el objetivo de garantizar una gestión eficiente y participativa

