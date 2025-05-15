María Corina Machado reitera rechazo a comicios regionales y legislativos del 25 de mayo

La líder de la oposición, María Corina Machado, reiteró este miércoles 14 de mayo su rechazo a los comicios regionales y legislativos del próximo 25 de mayo, al insistir en que las presidenciales del 28 de julio del año pasado las ganó, pese a que el ente electoral proclamó la victoria del mandatario Nicolás Maduro.

"Tú ya desobedeciste y cuando todos decimos no, ellos no mandan. El 28 de julio ya votamos, el 25 de mayo no", señaló la exdiputada en un vídeo publicado en X.

Machado indicó que en los comicios presidenciales los venezolanos le dijeron que "no a la mentira, no más abuso, no más humillación".

El pasado 17 de abril, Machado afirmó que los comicios legislativos y regionales serán una "enorme derrota" para todos los que participen, en especial -dijo- para el Gobierno de Maduro.

Machado indicó que esos comicios, en los que la oposición mayoritaria decidió no participar, tras denunciar "fraude" en las elecciones presidenciales del 28 de julio pasado, se ha convertido -sostuvo- en un "proceso criminal, donde se están asignando territorios para las distintas facciones del crimen, las distintas mafias".

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria, mantiene su rechazo a lo que considera una convocatoria a una elección "precipitada, injusta y viciada" por parte de "un árbitro severamente cuestionado", en referencia al ente comicial, que proclamó la reelección de Maduro en los comicios de 2024.

Yo YA VOTÉ el 28J.#YoYaVotéEl28J#ElPoderEsNuestro pic.twitter.com/Hl0a51PF7R — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) May 14, 2025

Noticia al Día / EFE