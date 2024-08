Me encuentro bien, a salvo, bajo cuidado y con el guayabo de extrañar el país: Rector Juan Carlos Delpino 

Este jueves 29 de agosto, el rector del Consejo Nacional Electoral (CNE), Juan Carlos Delpino, ofreció una entrevista con el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, desde el exilio, sobre las irregularidades ocurridas durante las elecciones presidenciales del 28 de julio.

Ante los acontecimientos, indicó: “Me encuentro bien, digamos a salvo, bajo cuidados y por supuesto con el guayabo, digámoslo así, de extrañar el país que nunca es bueno”.

Asimismo, mencionó Delpino, que pone en duda los resultados de las elecciones de Venezuela. “El hackeo pudo no producirse”.

”No solamente yo tomé la decisión (de no entrar a la Sala de Totalización) sino que yo llamé a la oficina del candidato presidencial de la oposición (Edmundo González) y hablé con uno de sus políticos. Yo llamé al secretario general del partido de la principal postulación del candidato de la oposición (la Mesa de la Unidad Democrática)“, dijo.

"Tengo elementos de carácter técnico en los que queda clara evidencia que el hackeo pudo no haberse producido nunca. La oposición tiene esos elementos, tiene esas actas firmadas por todos los autores", manifestó

”A la hora que yo recibo la invitación a una reunión técnica, en donde se me comunica que se ha producido un hackeo al sistema y que eso ha impedido que continúe la transmisión y que se cuenta con una transmisión del 58 por ciento”, precisó.

Seguidamente, detalló que le pidieron subir a totalizaciones, pero Delpino se negó. "Sencillamente, porque el 58 por ciento no es lo que tradicionalmente se hace".

Delpino, indicó que los resultados se declaran por encima del 95 por ciento, es era la costumbre.

"De tal manera que la tendencia hubiese sido, digamos, irreversible, además de las incidencias que ya estaba yo recibiendo respecto a la cantidad de no muy pocos centros, de testigos que fueron desalojados de los centros, y de otra cantidad de testigos también bastante importante que no contaban con las actas en la mano o que no se había producido la transmisión del código QR, por lo que entonces yo me niego a subir a la sala de totalización”, señaló.

Noticia al Día / Noticias Caracol