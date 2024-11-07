Ministro Cabello advirtió a los policías "matraqueadores": Se meterán en tremendo lío

El Ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, aseguró que los funcionarios que pidan dinero a los ciudadanos “se meterán en tremendo lío".

“Si un funcionario policial anda en la calle pidiendo plata se va a meter en tremendo lío”, expresó este miércoles 6 de noviembre, el ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, al advertir que los integrantes de los cuerpos policiales no están para cobrar “multas” ni exigir sumas de dinero por ningún concepto a los ciudadanos y ciudadanas en Venezuela.

“Cuando me toque defenderlos o cuando nos toque defenderlos, para no personalizar, lo defendemos, pero ningún funcionario aquí está para ir cobrando multas así, personalmente”, explicó el también conductor del programa semanal Con El Mazo Dando.

Explicó Cabello que es una sana advertencia, al mencionar que el funcionario que deba multar a un conductor o persona particular que cometa alguna infracción, no debe nunca presentarse como “cobrador” o chantajista, porque está manchando el uniforme y al cuerpo policial que representa.

“Tú sabes lo que significa llevar el uniforme de la policía, eso tiene orgullo y debe ser una persona honesta, recta, digna, que cumpla con la ley”, advirtió, contundente.

Noticia al Día / VTV