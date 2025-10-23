Ministro de Cultura Ernesto Villegas inauguró la vigésimo primera edición de la FILVEN en Maracaibo

Este jueves, 23 de octubre, el ministro del poder popular para la Cultura, Ernesto Villegas, en compañía del gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, inauguró la vigésimo primera Feria Internacional del Libro de Venezuela en las instalaciones de la Biblioteca Pública María Calcaño, en dónde estuvo acompañado del Secretario de Cultura Giovanny Villalobos y de Alexis Fernández, presidente de la sede anfitriona de este gran evento cultural.

Foto: José Gregorio Flores

Al acto protocolar asistieron la primera dama del estado, Roselyn López de Caldera, la primera dama de Maracaibo, Ana Clara Barboza de Di Martino, las poetizas Neida Atenció y Adelfa Giovanni, la diputada Magdelys Valbuena, presidenta del Consejo Legislativo del Zulia (CLEZ), Ramón Colina, director de Cultura del Ayuntamiento local, entre otros cultores, escritores, decimistas y cronistas de la "Ciudad del Sol Amada".

Esta gran fiesta cultural se desarrolla en las instalaciones de la Biblioteca Pública del Zulia, cuyos espacios fueron adecuados para la decenas de escritores que asistieron para exponer sus títulos, desde este jueves hasta el próximo sábado 25 de octubre.

Por. José Gregorio Flores/Noticia al Día