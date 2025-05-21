Multitudinario cierre de campaña de Luis Caldera en la calle derecha de Maracaibo

Desde la imponente calle derecha de Maracaibo, este miércoles 21 de mayo se llevó a cabo el cierre de campaña del candidato por el partido PSUV a la Gobernación del Zulia, Luis Caldera, quien llegó acompañado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

A las seis de la tarde, el candidato "tawala" llegó junto a su comitiva para reencontrarse con el pueblo que lo respaldará durante las elecciones de este domingo 25 de mayo.

Militantes de las diferentes organizaciones que agrupa el Gran Polo Patriótico se dieron cita en esta multitudinaria convocatoria.

El cierre de campaña estuvo amenizado musicalmente con la presentaciones de Nelson Romero y sus Alegres Gaiteros, Omar Acedo, el merenguero Roberto Antonio, Omar Enrique, entre otros artistas regionales.

Tras su llegada en compañía de Jorge Rodríguez, quien además es presidente del Comando de Campaña Ven25+, el candidato "tawala", aseguro que de ganar las elecciones, el Zulia "estará conectado con toda Venezuela".

En tal sentido, aseguro que toda la red hospitalaria de la entidad tendrá el mejor sistema de salud del país. También expresó que será recuperada la vialidad de todas las carreteras interestatales.

Asimismo, indicó que también refaccionaria las escuelas y liceos de los 21 municipios que integra el Zulia, además de los comedores escolares a través de los programas de alimentación que lleva como bandera su plan de gobierno.

Por su parte, Jorge Rodríguez, presidente del Comando de Campaña Ven25+, hizo un llamado a todo el pueblo zuliano para que nadie se confíe y todos salgan a votar. "No hay que caer en triunfalismos".

Destacó que aunque la maquinaria electoral que apoya al alcalde marense, Luis Caldera, estuvo desplegada en cada comunidad, hay que salir el próximo domingo a votar de manera masiva para demostrar el apoyo que tiene en toda la región.

"El Zulia es una de las regiones más importantes de Venezuela y por eso necesitamos el voto de todos ustedes para que Luis tome las riendas y conecte al Zulia con Venezuela, no hay que confiarse", enfatizó el presidente de la AN durante su intervención en la gran tarima, cuya asistencia abarcó desde la plaza Bolívar hasta las inmediaciones de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá.

Noticia al Día / José Gregorio Flores

Fotos: Xiomara Solano y Wilberth Marval.

Video: Wilberth Marval.