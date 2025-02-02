"Nada por la fuerza, todo por la razón": México responde a Trump y anuncia aranceles a productos de EE.UU

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó los aranceles del 25% a las exportaciones mexicanas a Estados Unidos impuestos este sábado por Donald Trump.

"No es con la imposición de los aranceles como se resuelven los problemas, sino hablando y dialogando", escribió la mandataria en un comunicado. Trump firmó una orden ejecutiva que impone aranceles del 25% sobre los productos importados de México y Canadá y un impuesto del 10% a China.

El republicano culpa a México de la "avalancha" de fentanilo que entra a su país y justifica la medida, un golpe inédito al tratado de libre comercio, con que los migrantes ilegales representan una amenaza a la seguridad de EE.UU.

Sheinbaum dijo haber dado la orden de implementar un plan de medidas arancelarias y no arancelarias "en defensa de los intereses de México".También señaló que México está preparado para las medidas de Trump, y rechazó sus acusaciones.

"Rechazamos categóricamente la calumnia que hace la Casa Blanca al Gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales", escribió.

"Si en algún lugar existe tal alianza es en las armerías de los Estados Unidos que venden armas de alto poder a estos grupos criminales".

La mandataria también recordó que México ha incautado 40 toneladas de droga desde que está en el poder, hace cuatro meses, y sugirió a Washington atender su crisis de salud por el consumo de opioides.

Noticia al Dia / BBC