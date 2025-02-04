Nicolás Maduro a 33 años del 4F: "Para el pueblo humilde surgió la esperanza más grande del Por ahora”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó en el marco de los 33 años de este 4 de febrero, que este día representa "la luz que nos trajo, en sus primeros destellos, la dignidad nacional, traicionada y mancillada durante siglos, el espíritu de la rebeldía y el rescate del proyecto bolivariano originario".

A través de sus redes sociales, el jefe de Estado compartió un audiovisual conmemorando los hechos más relevantes que ocurrieron este día de 1992.

En el material audiovisual estaba acompañado de un escrito en el cual señaló que ese momento fue el día de la rebelión militar bolivariana contra un modelo neoliberal de dominación oligárquica.

"Alguien tenía que enfrentarlo y así fue como apareció nuestro Comandante Hugo Chávez, para decir: ¡Abajo la oligarquía! ¡Abajo el imperialismo! Ha llegado otra vez la Revolución de Bolívar, de las libertadoras y los libertadores", comunicó.

"Qué esperanza y qué fuerza más hermosa se despertaron en los corazones de quienes amanecimos de golpe, viendo lo que acontecía en nuestra Patria…", agregó el jefe de Estado.

Asimismo, recalcó que para el pueblo surgió lo que sería la esperanza más grande del “Por ahora”.

"Nuestro líder eterno, Hugo Chávez, a quien le decimos: ¡Gracias por tu rebeldía, gracias por tu valentía, ¡Que viva Chávez! ¡Que viva el 4 de Febrero!", finalizó.

Noticia al Día / VTV