Nicolás Maduro anunció que en los próximos días hará cambios en su gabinete ejecutivo

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este martes 4 de febrero, en la Plenaria Extraordinaria del Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) 2025, que en los próximos días hará cambios en el gabinete ejecutivo.

Durante este acto, el jefe de Estado destacó que las propuestas de gobierno de los aspirantes a gobernadores que se postularán para los comicios del 27 de abril "deben regirse por el Plan de las 7T".

El domingo 27 de abril instó a "ganar en varias direcciones: en lo cualitativo y en lo cuantitativo, que es lo fundamental".

"Deberíamos ganar las 24 gobernaciones para tener un país protegido, asegurado y liberado", dijo.

Para los cargos de elección popular que generan disputa, llamó a aplicar "la ley del desapego y van a ser más felices", indicó.

Confirmó avances en la organización territorial, equipos, jefes y jefas de calle, comunidad y Ubch del Psuv.

Noticia al Día / Globovisión

