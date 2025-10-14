Nicolás Maduro anunció segunda fase de estabilización del modelo económico

El presidente Nicolás Maduro informó que se está preparando una nueva etapa de estabilización dentro del modelo económico nacional, con énfasis en el fortalecimiento de la producción interna en todos los sectores.

Durante la edición número 94 de su programa televisivo, el mandatario destacó que el equipo económico se mantiene en seguimiento constante de variables como producción, abastecimiento y acceso a bienes, con el objetivo de consolidar el equilibrio del sistema.

Indicó que esta segunda fase contempla avanzar hacia una producción plena y la sustitución progresiva de productos importados, así como el fortalecimiento del sistema financiero y monetario nacional.

El plan forma parte de la estrategia de desarrollo económico basada en los llamados “13 motores productivos”, y busca generar un ciclo sostenido de crecimiento y estabilidad.

Noticia al Día / VTV