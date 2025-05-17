Nicolás Maduro aprobó dos decretos: La Corporación Nacional "Juntos Todo es Posible" y un Fondo Especial para apoyar a las comunidades

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, firmó este sábado 17 de mayo dos decretos destinados al beneficio de las comunidades. Se trata de la creación de la Corporación Nacional "Juntos Todo Es Posible" y el Fondo Especial de Acción para la Agenda Concreta de Acción en los Circuitos Comunales.

El anuncio fue realizado durante la entrega de la rehabilitación de los bloques residenciales en el urbanismo 10 de Marzo, ubicado en la parroquia Carlos Soublette, en el municipio Vargas, estado La Guaira, en el marco de la "emergencia económica".

El mandatario explicó que la Corporación "Juntos Todo Es Posible" se basa en la entrega de obras con garantía de mantenimiento.

"Trabajo que se empieza, trabajo que se termina para el pueblo y el dinero rinde más. Y las comunidades deben cultivar el mantenimiento y educarnos. Este decreto entra en vigencia el lunes", explicó y añadió que logró encontrar la fórmula para obtener más dinero y ejecutar todos los proyectos.

"Puedo decir que con esto que formaré voy a triplicar los recursos mensuales para los circuitos comunales", enfatizó.

Seguidamente, el jefe de Estado señaló que, así como aprobó la Corporación Nacional "Juntos Todo Es Posible", también creó el Fondo Especial de Acción para la Agenda Concreta de Acción en los Circuitos Comunales, que se basa en el fondo de inversión comunal y triplicar los recursos en los circuitos comunales.

"Corporación y Fondo, y vamos para adelante, pueblo y gobierno gobernando", recalcó.

