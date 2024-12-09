Nicolás Maduro condecora a militares sancionados por EEUU

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, condecoró este lunes 9 de diciembre, con la “Orden Bicentenario Victoria de Ayacucho” a los militares sancionados por Estados Unidos (EEUU).

“Háganse merecedores de las sanciones que el imperialismo puso sobre ustedes, pero sobre todo, háganse herederos en las acciones de las glorias de esta condecoración que por primera vez se otorga en Venezuela en 200 años”, indicó el jefe de Estado, durante un acto conmemorativo por el Bicentenario de la Batalla de Ayacucho, llevado a cabo en Los Próceres, Caracas.

El pasado 27 de noviembre, el Gobierno de Maduro rechazó las sanciones impuestas el Departamento del Tesoro de EEUU contra 21 altos funcionarios, entre ellos 14 pertenecientes a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Milicia Bolivariana y otros organismos de seguridad.

"Estas medidas no promueven la democracia en Venezuela, sino que buscan dar un último aliento a un grupo fascista disperso y desprestigiado que no tiene arraigo en la población venezolana, para prolongar así su fracasada política de cambio de régimen", manifestó en la misiva.

