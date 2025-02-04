Nicolás Maduro: Consulta Popular fue una fiesta democrática que tuvo gran récord de participación

Este lunes 3 de febrero, el presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en su programa Con Maduro Live de Repente, manifestó que la primera Consulta Popular Nacional 2025 fue una fiesta democrática que tuvo un gran récord de participación.

“Democracia directa, democracia de la nueva modernidad socialista, la democracia del presente y futuro, la nueva democracia latinoamericana y caribeña nace en las calles, en los barrios y los campos de Venezuela”, enfatizó.

“Una jornada espectacular, no tiene otra forma de ser descrita, espectacular. Quiero agradecer con un profundo amor y felicitar con mucha alegría a todas las lideresas, a todos los líderes, a todo el pueblo que ayer acudió a los centros electorales, a votar, a ejercer su soberanía y a decidir los proyectos prioritarios de este primer trimestre para su comunidad”, resaltó.

Por su parte, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez calificó como un éxito total la primera Consulta Popular Nacional 2025, le hicimos un seguimiento total de la movilización que fue maravillosa, «todos los circuitos comunales activos, para decidir y aprobar sus proyectos desde el territorio, desde las comunidades».

Éxito de la Cumbre del ALBA-TCP

Por otra parte, el jefe de Estado informó que hoy se unieron el Caribe, Centroamérica y Suramérica en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP), “la nueva geopolítica del mundo multicéntrico y pluripolar”, y recordó la creación del Centro de Ciencia y Tecnologías Libres del ALBA para fortalecer al pueblo y construir la igualdad, la felicidad y la paz.

En este sentido, el ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez, señaló: “Nosotros como pueblo no nos podemos quedar atrás. Los grandes avances tecnológicos siempre han dado el salto cualitativo. Las grandes oligarquías del mundo pretenden dominar la sociedad, y los pueblos tenemos que dar la batalla en esos espacios. Es importante que esta alternativa del ALBA se ponga a la vanguardia”.

Por su parte, el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, manifestó que por primera vez el ser humano se enfrentará a una inteligencia superior a la propia: “Si esto no se desarrolla con equidad planetaria, entonces nos vamos a enfrentar al tecnocolonialismo, una nueva colonialidad desde el punto de vista cultural, estético y político. La alternativa es la que está haciendo el ALBA, el desarrollo de una tecnología con soberanía, una tecnología para el bien, para el desarrollo de las poblaciones”.

Por otra parte, el presidente Maduro destacó el legado democrático del Comandante Supremo y Eterno Hugo Chávez en la convocatoria del primer referéndum popular: "El primer referéndum para consultar al pueblo lo convocó Hugo Rafael Chávez Frías. Allí arrancó este proceso, donde el Comandante Chávez fue el líder más democratizador que entregó el poder de la soberanía intransferible al pueblo".

