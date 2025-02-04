Sábado 16 de agosto de 2025
Al Dia

Nicolás Maduro: Consulta Popular fue una fiesta democrática que tuvo gran récord de participación

“Democracia directa, democracia de la nueva modernidad socialista, la democracia del presente y futuro, la nueva democracia latinoamericana y caribeña nace en las calles, en los barrios y los campos de Venezuela”, enfatizó el jefe de Estado

Por Andrea Guerrero

Nicolás Maduro: Consulta Popular fue una fiesta democrática que tuvo gran récord de participación
Foto: VTV
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Este lunes 3 de febrero, el presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en su programa Con Maduro Live de Repente, manifestó que la primera Consulta Popular Nacional 2025 fue una fiesta democrática que tuvo un gran récord de participación.

“Democracia directa, democracia de la nueva modernidad socialista, la democracia del presente y futuro, la nueva democracia latinoamericana y caribeña nace en las calles, en los barrios y los campos de Venezuela”, enfatizó.

“Una jornada espectacular, no tiene otra forma de ser descrita, espectacular. Quiero agradecer con un profundo amor y felicitar con mucha alegría a todas las lideresas, a todos los líderes, a todo el pueblo que ayer acudió a los centros electorales, a votar, a ejercer su soberanía y a decidir los proyectos prioritarios de este primer trimestre para su comunidad”, resaltó.

Por su parte, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez calificó como un éxito total la primera Consulta Popular Nacional 2025, le hicimos un seguimiento total de la movilización que fue maravillosa, «todos los circuitos comunales activos, para decidir y aprobar sus proyectos desde el territorio, desde las comunidades».

Éxito de la Cumbre del ALBA-TCP

Por otra parte, el jefe de Estado informó que hoy se unieron el Caribe, Centroamérica y Suramérica en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP), “la nueva geopolítica del mundo multicéntrico y pluripolar”, y recordó la creación del Centro de Ciencia y Tecnologías Libres del ALBA para fortalecer al pueblo y construir la igualdad, la felicidad y la paz.

En este sentido, el ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez, señaló: “Nosotros como pueblo no nos podemos quedar atrás. Los grandes avances tecnológicos siempre han dado el salto cualitativo. Las grandes oligarquías del mundo pretenden dominar la sociedad, y los pueblos tenemos que dar la batalla en esos espacios. Es importante que esta alternativa del ALBA se ponga a la vanguardia”.

Por su parte, el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, manifestó que por primera vez el ser humano se enfrentará a una inteligencia superior a la propia: “Si esto no se desarrolla con equidad planetaria, entonces nos vamos a enfrentar al tecnocolonialismo, una nueva colonialidad desde el punto de vista cultural, estético y político. La alternativa es la que está haciendo el ALBA, el desarrollo de una tecnología con soberanía, una tecnología para el bien, para el desarrollo de las poblaciones”.

Por otra parte, el presidente Maduro destacó el legado democrático del Comandante Supremo y Eterno Hugo Chávez en la convocatoria del primer referéndum popular: "El primer referéndum para consultar al pueblo lo convocó Hugo Rafael Chávez Frías. Allí arrancó este proceso, donde el Comandante Chávez fue el líder más democratizador que entregó el poder de la soberanía intransferible al pueblo".

Noticia al Día / VTV

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Venezuela firmó 557 acuerdos turísticos con 15 países: Informó la vicepresidenta Delcy Rodríguez

Venezuela firmó 557 acuerdos turísticos con 15 países: Informó la vicepresidenta Delcy Rodríguez

Gobernador Caldera y autoridades militares del Zulia izaron la bandera nacional en Castilletes

Gobernador Caldera y autoridades militares del Zulia izaron la bandera nacional en Castilletes

Bayern Múnich conquistó la Supercopa de Alemania tras vencer al Stuttgart

Bayern Múnich conquistó la Supercopa de Alemania tras vencer al Stuttgart

Secretaria de Salud del Zulia inspeccionó los centros nutricionales de Mara y Guajira

Secretaria de Salud del Zulia inspeccionó los centros nutricionales de Mara y Guajira

Barcelona goleó a Mallorca en su debut liguero

Barcelona goleó a Mallorca en su debut liguero

Douglas Urribarrí lidera reunión estratégica con las Glorias Deportivas del Zulia rumbo a los Juegos Nacionales Mérida 2025

Douglas Urribarrí lidera reunión estratégica con las Glorias Deportivas del Zulia rumbo a los Juegos Nacionales Mérida 2025

Efectivos de la FANB destruyeron campamento de minería ilegal en Amazonas

Efectivos de la FANB destruyeron campamento de minería ilegal en Amazonas

La Vinotinto de las alturas no pudo con Uruguay en inicio de cuadrangular amistoso en Cali

La Vinotinto de las alturas no pudo con Uruguay en inicio de cuadrangular amistoso en Cali

Murió Yosmary Fernández, diputada indígena del PSUV

Murió Yosmary Fernández, diputada indígena del PSUV

Francisco Álvarez despachó su séptimo jonrón de la campaña

Francisco Álvarez despachó su séptimo jonrón de la campaña

La fuerte lluvia de este 16-Ago y los vientos huracanados causaron el derrumbe de un viejo galpón en la C-3: No hubo heridos

La fuerte lluvia de este 16-Ago y los vientos huracanados causaron el derrumbe de un viejo galpón en la C-3: No hubo heridos

Salvador Pérez conectó su cuadrangular 295 de por vida

Salvador Pérez conectó su cuadrangular 295 de por vida

Ronald Acuña Jr. fue activado por Bravos de Atlanta tras su lesión en la pantorrilla derecha

Ronald Acuña Jr. fue activado por Bravos de Atlanta tras su lesión en la pantorrilla derecha

Rafa Romo sufrió lesión y encendió las alarmas en la Vinotinto

Rafa Romo sufrió lesión y encendió las alarmas en la Vinotinto

Salomón Rondón falló un penal en su debut con el Real Oviedo

Salomón Rondón falló un penal en su debut con el Real Oviedo

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Polisur halló maleta con restos humanos en una vivienda de Sierra Maestra

Polisur halló maleta con restos humanos en una vivienda de Sierra Maestra

Incautan otro galpón con más de mil 500 kilos de explosivos en Anzoátegui: Diosdado Cabello

Incautan otro galpón con más de mil 500 kilos de explosivos en Anzoátegui: Diosdado Cabello

Chiqui Delgado revela cómo enfrenta sus cambios hormonales

Chiqui Delgado revela cómo enfrenta sus cambios hormonales

Gobernación del Zulia inició rehabilitación del complejo Parque del Sol en el Polideportivo

Gobernación del Zulia inició rehabilitación del complejo Parque del Sol en el Polideportivo "Luis Aparicio Montiel" de Maracaibo

Noticias Relacionadas

Al Dia

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros "más buscados" del Tren de Aragua en Chile: La captura se ejecutó en Colombia

Mediante una operación binacional, en la que participó la Policía colombiana, la Oficina Central Nacional de Interpol Chile y Carabineros de ese país, se hizo efectiva una notificación roja de la Interpol

Principal

Venezuela firmó 557 acuerdos turísticos con 15 países: Informó la vicepresidenta Delcy Rodríguez

La Vicepresidenta ejecutiva plateó que partiendo del crecimiento que ha tenido el sector turismo en los últimos años, se debe "diversificar la economía, de una economía rentista petrolera"
Al Dia

Coquito bautizado maracucho: También prendió El Pozón cantando el ‘Negrito fullero’

Daniel Sarcos y Ronald Borjas le hicieron el coro

Zulia

Activan servicio hídrico en estas parroquias de Maracaibo y San Francisco

Diversas zonas de siete parroquias marabinas y tres del municipio sureño reciben el servicio


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025