Nicolás Maduro entregará el 15 de febrero el primer proyecto para la reforma constitucional

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, puntualizó este martes 4 de febrero que el próximo 15 se entregará el primer proyecto para la reforma constitucional.

Estas declaraciones se realizaron en una marcha realizada en Caracas para conmemorar los 33 años de la rebelión cívica militar de aquel 4 de febrero de 1992.

Destacó que “nada” podrá “sacarnos” de la “verdad”. "Si no pudieron con nosotros hace 33 años, con sus persecuciones, con sus mentiras, ahora no podrán. No han podido ni podrán jamás con este pueblo que se puso de pie, que despertó y está dispuesto a ser dueño de lo suyo y del destino que estamos construyendo", aseveró.

Noticia al Día / VTV