Nicolás Maduro inicia este lunes nueva temporada de su programa Con Maduro +

El presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro, inicia este 10 de febrero una nueva temporada de su programa Con Maduro+, a partir de las 7:00 P.M. por Venezolana de Televisión (VTV).

El jefe de Estado, ha reiterado en distintas oportunidades la necesidad de realizar los esfuerzos para la renovación de la comunicación, que estén encaminados a la atención del pueblo y avanzar en el camino revolucionario.

Este programa cuenta con varios segmentos como Editorial, Semana Presidencial, Zona Digital, Más Poder Popular, 1×10 del Buen Gobierno, Más Regiones, Más Ciencia, Más Turismo, Más Cultura, entre otros. Para esta nueva temporada se esperan muchas sorpresas para el desarrollo de varios motores del país.

Noticia al Día / VTV