Nicolás Maduro instó a afinar la maquinaria 5×5 para garantizar la victoria en los comicios del próximo 25-May

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, instó a los equipos de campaña a afinar la maquinaria electoral 5×5 con el propósito de garantizar la victoria en los comicios del próximo 25 de mayo.

“El éxito de nuestras victorias radica en la organización y movilización del pueblo. De 31 elecciones, hemos ganado 29, y la maquinaria representa el 50 % de ese éxito”, afirmó el jefe de Estado, además de resaltar la importancia de cada uno de los cinco frentes de movilización que impulsarán el triunfo electoral.

El mandatario nacional desglosó la estrategia en cinco pilares fundamentales, cada uno multiplicándose por cinco para consolidar la estructura de campaña:

Jefes y jefas de calles y comunidad, junto con las Unidades de Batalla Bolívar y Chávez (UBCH). Maquinaria social, representada por los Circuitos Comunales. Liderazgo en producción y abastecimiento, conformado por los líderes y lideresas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Defensores de la soberanía nacional, comprometidos con la protección y estabilidad del país. Misiones y Grandes Misiones, junto al heroico GPPSB, como columna vertebral de la movilización.

En este sentido, instó a los jefes de los Comandos de Campaña y a los candidatos y candidatas a tener el control de la maquinaria, las UBCH y los centros electorales.

El mandatario nacional subrayó la importancia de trabajar para asegurar la victoria en los 88 circuitos electorales, las gobernaciones y los 24 Consejos Legislativos: «Trabajar para ganar».

Asimismo, enfatizó que afinan detalles para garantizar un proceso electoral impecable. «Estamos preparando los detalles para que el proceso electoral del 25 de mayo se ejecute en paz. Con máxima movilización en las calles, optimismo y fe, desde hoy estamos en los cierres de campaña».

Igualmente, acotó que la fuerza y la esperanza del pueblo venezolano se reflejan en su participación activa y movilización en las calles. “El pueblo está en la calle, y esa fuerza demuestra que la cohesión y la unidad son posibles cuando el pueblo participa activamente. Sabemos que las movilizaciones deben ser como las que hemos hecho con nuestro pueblo a nivel local, llenas de alegría, entusiasmo y sentimientos que están reviviendo”.

Con esta estrategia fortalecida, el GPPSB avanza con determinación hacia un 25 de mayo histórico, en el que la organización popular será clave para consolidar una nueva victoria.

Plan de la Patria de las 7T

El presidente Maduro agradeció a la Asamblea Nacional (AN) por la aprobación de la Ley Orgánica del Plan Nacional de Desarrollo de las Siete Grandes Transformaciones 2025-2031.

El jefe de Estado también subrayó que esta ley concede a Venezuela de elementos sólidos, consensuados y validados, que la impulsará de manera acelerada hacia un futuro próspero.

«Contamos con el pueblo, el líder y las leyes, fundamentos anclados en la Constitución, la Soberanía Popular y la Providencia Divina», manifestó el presidente Nicolás Maduro, para destacar el rol que cumple el pueblo en el impulso y resguardo de la soberanía nacional.

El Mandatario también resaltó que gracias a las labores ejercidas mediante los proyectos articulados con el Plan de la Patria y las Siete Transformaciones (7T), se logrará un avance como nación.

Noticia al Día / VTV