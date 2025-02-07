Nicolás Maduro lideró acto de clausura de la Plenaria Extraordinaria del V Congreso del Psuv y IV de la Jpsuv

Este jueves 6 de febrero, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, clausuró en horas de la noche la Plenaria Extraordinaria del Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) junto con la organización de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (Jpsuv), luego de tres días de intenso debate, el cual transcurrió con el análisis sobre la importancia de conocer en profundidad a las 7T.

Desde el día martes, cuando el Mandatario Nacional instaló la Plenaria, el encuentro ha girado en torno a afinar los mecanismos de cara a la planificación y ejecución de esta transición, ajustada al Plan de la Patria.

Otra de las premisas expuestas en estos tres días ha sido la del liderazgo colectivo, lo cual coincide con el llamado que ha hecho el Dignatario venezolano, acerca de los liderazgos cercanos a las bases, con énfasis en la atención de las necesidades del hombre y la mujer de a pie.

Asimismo, se avanzó en la definición de las líneas estratégicas de fortalecimiento de la organización política y definición de los métodos para elegir a los candidatos a las elecciones nacionales de 27 de abril, fecha para la cual ya el presidente Maduro ha orientado ganar por paliza en las gobernaciones y la Asamblea Nacional (AN).

En esta Plenaria se dan cita las Cinco Generaciones, en unidad intergeneracional, como elemento fundamental para lograr la irreversibilidad de la Revolución Bolivariana.

En este contexto, Maduro delineó los conceptos estratégicos, cuantitativos y cualitativos que permitirán la meta de ganar las 24 gobernaciones, para "tener un país protegido y seguro, rumbo a la revolución del Plan de las Siete Transformación (7T)".

Noticia al Día / Prensa Presidencial