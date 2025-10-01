Martes 30 de septiembre de 2025
Política

Nicolás Maduro recibe Doctorado Honoris Causa en Defensa de la Nación por parte de la Universidad Militar Bolivariana

La entrega del título se realizó durante la Lección Magistral que marcó el inicio del año académico 2025–2026 de la UMBV, en un acto oficial que contó con la presencia de representantes civiles y militares

Por Andrea Guerrero

Foto: Agencia
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue distinguido con el Doctorado Honoris Causa en Defensa de la Nación, otorgado por la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV) en reconocimiento a su papel en la preservación de la paz nacional frente a presiones externas.

La entrega del título se realizó durante la Lección Magistral que marcó el inicio del año académico 2025–2026 de la UMBV, en un acto oficial que contó con la presencia de representantes civiles y militares.

Durante la ceremonia, el rector de la institución, Omar Enrique Pérez La Rosa, resaltó que el reconocimiento responde al compromiso patriótico del mandatario, quien ha sostenido que la estabilidad del país solo puede alcanzarse en un entorno pacífico. También lo describió como un estratega con visión de futuro, capaz de enfrentar sanciones internacionales y desafíos comunicacionales complejos, manteniendo decisiones firmes y orientadas al fortalecimiento del proyecto nacional.

Asimismo, el rector subrayó que el presidente ha demostrado liderazgo tanto dentro como fuera del país, promoviendo la articulación entre el poder popular, las fuerzas militares y los cuerpos policiales. Además, ha impulsado mecanismos constitucionales y legales para consolidar la paz, mediante la activación de los órganos de dirección de la Defensa Integral.

Noticia al Día / VTV

Temas:

Nicolás Maduro recibe Doctorado Honoris Causa en Defensa de la Nación por parte de la Universidad Militar Bolivariana

