Nicolás Maduro tras dar el balance de este 25-May: Venezuela trazó el nuevo rumbo, el autogobierno popular

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó este lunes 26 de mayo que los venezolanos han trazado un nuevo rumbo con su voto, con el objetivo de construir poder en las comunidades por medio de la democracia.

"El pueblo de Venezuela ha trazado el rumbo con su voto para construir el poder de las comunidades, de una nueva democracia: el autogobierno popular", expresó durante el programa "Con Maduro +", transmitido por VTV.

Maduro mencionó además que a partir de ahora se avanzará en la solución de diversas problemáticas.

"Asumamos con humildad esta victoria, es una bendición de Dios, es la oportunidad para desarrollar ideas que nos lleven a la solución concreta en la acción de los problemas de nuestro país", dijo.

El jefe de Estado aseguró que Venezuela entrará en una nueva etapa luego de los resultados de los comicios.

"Hemos entrado en una nueva época, hay que construir una nueva civilización humana. Nosotros, con el Plan de las 7 Transformaciones, que es Ley Orgánica de la República, tenemos el instrumento para que Venezuela tenga una nueva institucionalidad, adaptada a la realidad", comentó.

"Anoche, no gané yo, no ganó un partido. Ganó el pueblo valiente que no se dejó arrebatar su derecho. Ganó la esperanza organizada; no es Maduro el que ganó… las oligarquías del mundo no pueden entender los grandes cambios que está dando la humanidad", indicó.

Noticia al Día / VTV