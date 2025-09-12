"No los vamos a dejar solos": Alcalde Héctor Soto supervisa despliegue integral en zona afectada por explosión en San Francisco

En el marco de la atención inmediata tras la explosión ocurrida en la empresa de fuegos artificiales “Gallo Verde”, el Alcalde Bolivariano del municipio San Francisco, Héctor Soto, se trasladó este viernes 12 de septiembre al centro de acopio instalado en la zona industrial, en la cancha de la estación de Bomberos de San Francisco, donde encabezó el despliegue de un equipo multidisciplinario orientado a brindar atención directa a las familias afectadas.

Acompañado por médicos del programa Barrio Adentro, brigadas del sector salud, equipos de Desarrollo Social tanto de la Alcaldía como de la Gobernación del estado Zulia, personal técnico del área de infraestructura y representantes del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, así como concejales de la patria.

Soto supervisó el despliegue de un censo detallado de los ciudadanos impactados por la emergencia, con el objetivo de garantizar que cada necesidad sea atendida con precisión y humanidad.

El operativo incluye atención médica, distribución de alimentos, evaluación estructural de las viviendas, y acompañamiento psicosocial, en articulación con el Sistema de Prevención del Gobierno Bolivariano y el Sistema Nacional De Salud. En paralelo, se mantiene activo el dispositivo de seguridad y protección civil en toda la zona.

Desde la Comuna “Los Hijos del Comandante Chávez” Soto informó que en las próximas horas se estarán llevando a cabo reuniones interinstitucionales para definir nuevas acciones y tomar decisiones que permitan avanzar en la recuperación integral del sector. “Estamos realizando una inspección para diagnosticar caso a caso cual ha sido el impacto generado por la explosión en esta primera fase creando un equipo multidisciplinario entre la gobernación, la alcaldía y el poder popular”, afirmó.

Norelys Bracho, habitante del parcelamiento Agua Viva, uno de los sectores aledaños al epicentro de la explosión, fue una de los que expresó su gratitud hacia cada una de las personas y organismos de gobierno regional y municipal por el apoyo que les han prestado y reafirmo que “Para la gloria de Dios ninguna familia tuvo víctimas fatales. Algunos quemados y lesionados, que ya fueron atendidos, pero ningún muerto”.

La Alcaldía Bolivariana de San Francisco reitera su compromiso con el pueblo y exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales, mientras se continúa con el proceso de investigación sobre las causas del siniestro.

