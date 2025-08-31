Obispo Ramos de Lora en Mérida se movilizó en defensa de la Soberanía y la Paz

Este sábado 30 de agosto, se llevó a cabo una extraordinaria marcha en el municipio merideño Obispo Ramos De Lora, donde el pueblo patriota se abocó para rechazar contundentemente las acciones imperialistas contra la soberanía y la paz de la República Bolivariana de Venezuela.

Yanetzy Urbina lider Comunera, de la Cumuna Carlos Escarra, lideró la marcha antiimperialista junto al Gobernador del estado Mérida Arnaldo Javier Sánchez, y los jefes de la Zodi región los Andes y de la Milicia Bolivariana.

Urbina desde la Plaza Bolívar de Santa Elena de Arenales junto al pueblo exclamó: " las Comuneras, los Comuneros y los campesinos estamos dispuestos que nos den el fusil para defender la patria de Bolívar y Chávez junto al Presidente Nicolás Maduro Moros."

Por su parte el Gobernador de la entidad merideña, ratificó su respaldo contundente al presidente Nicolás Maduro, manteniendo la unidad y organización del pueblo venezolano.

Noticia al Día/Nota de prensa