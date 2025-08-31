Domingo 31 de agosto de 2025
Obispo Ramos de Lora en Mérida se movilizó en defensa de la Soberanía y la Paz

Yanetzy Urbina lider Comunera, de la Cumuna Carlos Escarra, lideró la marcha antiimperialista junto al Gobernador del estado Mérida Arnaldo Javier Sánchez

Por Ernestina García

Obispo Ramos de Lora en Mérida se movilizó en defensa de la Soberanía y la Paz
Este sábado 30 de agosto, se llevó a cabo una extraordinaria marcha en el municipio merideño Obispo Ramos De Lora, donde el pueblo patriota se abocó para rechazar contundentemente las acciones imperialistas contra la soberanía y la paz de la República Bolivariana de Venezuela.

Yanetzy Urbina lider Comunera, de la Cumuna Carlos Escarra, lideró la marcha antiimperialista junto al Gobernador del estado Mérida Arnaldo Javier Sánchez, y los jefes de la Zodi región los Andes y de la Milicia Bolivariana.

Urbina desde la Plaza Bolívar de Santa Elena de Arenales junto al pueblo exclamó: " las Comuneras, los Comuneros y los campesinos estamos dispuestos que nos den el fusil para defender la patria de Bolívar y Chávez junto al Presidente Nicolás Maduro Moros."

Por su parte el Gobernador de la entidad merideña, ratificó su respaldo contundente al presidente Nicolás Maduro, manteniendo la unidad y organización del pueblo venezolano.

Al Dia

Gandola con 38 mil litros de gasoil se incendió en la carretera Coro-Punto Fijo

Una gandola que transportaba 38 mil litros de gasoil se incendió al amanecer de este domingo 31 de agosto en…
Cultura

El alma maracucha en palabras: Un viaje por sus modismos y refranes

Tienen una forma de hablar única, caracterizada por el uso de palabras y expresiones propias con picardía y calidez

Cultura

A 85 años de su natalicio, la voz del inmortal "Bolerista de América" aún trasciende en el espectro radial zuliano

Como tributo a su invaluable legado artístico, este sábado 30 de agosto el "Tenor del Zulia", Oscar Valencia, realizó un programa especial a Pirela en su acostumbrado espacio matutino dedicado a la música venezolana denominado "El Show de Oscar Valencia", transmitido por la emisora Cima 103.3, en en el que este servidor fue invitado para hablar sobre la trayectoria musical de este insigne zuliano.

Al Dia

Emprendedores de Santa Rosa de Agua recibieron microcréditos de la Alcaldía de Maracaibo y Fonaen

La iniciativa está enmarcada en el fortalecimiento de las fuerzas productivas y la consolidación de un nuevo modelo socialista para la comunidad.

