Omar Barboza renuncia a la secretaría ejecutiva de la Plataforma Unitaria

Omar Barboza anunció este jueves 13 de marzo, su renuncia como secretario de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

A través de un comunicado, el político, expresó: "Dado el ambiente político vigente en estos momentos, he llegado a la conclusión de que no es factible políticamente que mi presencia en la Secretaría Ejecutiva sea útil para poder lograr un acuerdo que nos mantenga unidos en esta coyuntura tan compleja. Siendo el logro de acuerdos unitarios mi motivación principal para mantenerme en esta posición".

El expresidente de la Asamblea Nacional (AN) indicó que el logro de acuerdos unitarios fue su motivación principal para mantenerse en sus funciones, pero al ver que su labor actual se reduce a “temas administrativos intrascendentes”, decidió hacerse a un lado.

Afirmó que tomó la decisión en privado, al tiempo que ofreció disculpas por no conversarlo previamente en el seno de la PUD, asimismo agradeció la confianza depositada a lo largo de casi tres años de funciones.

Parte del comunicado de Omar Barboza

