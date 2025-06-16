Partido MAS propone candidaturas unitarias opositoras para comicios municipales

El partido Movimiento al Socialismo (MAS) propuso, este lunes 16 de junio, candidaturas unitarias opositoras para las elecciones municipales previstas para el próximo 27 de julio.

"Desde el MAS estamos contribuyendo a que haya un solo candidato opositor por cada municipio del país, de manera tal que reciba el respaldo de las demás organizaciones que adversas al Gobierno, tengan o no tarjetas electorales", afirmó el secretario general de la formación, Felipe Mujica, citado en una nota de prensa.

En ese sentido, el dirigente aseguró que "se mantienen las negociaciones" entre "las distintas organizaciones políticas", con el fin de llegar a un acuerdo para "respaldar a los alcaldes opositores actuales" que puedan aspirar para un nuevo período.

En 2021, la oposición de Venezuela logró ganar 123 alcaldías de un total de 335 municipios que componen el país, en unas elecciones a las que ese sector político decidió acudir tras hacer una consulta en sus bases electorales.

En el contexto actual, advirtió Mujica, la división opositora generará, "una vez más", que una "minoría" gane las elecciones, en referencia al evento comicial del pasado mayo, en el que el chavismo conquistó 23 de 24 gobernaciones y 256 de 285 escaños al Parlamento, en una votación marcada por el llamado a la abstención de gran parte del antichavismo, tras denunciar "fraude" en las presidenciales de 2024, cuando el ente electoral proclamó la victoria de Nicolás Maduro.

El pasado jueves, la oposición mayoritaria de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), abogó por una "salida electoral verdadera" ante la convocatoria de los venideros comicios, en los que también se elegirán 2.471 concejales.

Por su parte, el chavismo ya anunció este sábado a 86 de los 335 candidatos a las alcaldías para las elecciones del próximo 27 de julio, en las que repetirán aspirantes, como la alcaldesa Carmen Meléndez por Caracas, mientras que postulará a Gian Carlo Di Martino para reconquistar Maracaibo, estado Zulia, bastión de la oposición.