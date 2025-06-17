Partidos de oposición inscriben a candidatos ante el CNE

Los partidos políticos de la oposición venezolana inscribieron a sus candidatos este martes para los diferentes cargos a elegir en los próximos comicios municipales del 27 de julio del año en curso, fecha establecida para la culminación del proceso de inscripción y postulación ante la directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE), encabezada por su presidente, Elvis Amoroso.

Desde la sede principal del CNE en Caracas, Amoroso recibió a los candidatos inscritos de las organizaciones políticas Acción Democrática (AD), el Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei), Alianza del Lápiz, Un Nuevo Tiempo Contigo, la Alianza política Asamblea Renovación y Esperanza, el Movimiento Ecológico de Venezuela, entre otros partidos políticos de las toldas opositoras.

“Estamos recibiendo a las organizaciones políticas con el proceso de postulación de las candidatas y candidatos que participarán en las elecciones de alcaldesas, alcaldes, concejalas y concejalas (…) el proceso de postulaciones se desarrolla conforme a lo establecido en el artículo 59 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales”, expresó Amoroso.

Más temprano, autoridades del CNE informaron que el cronograma electoral culminará este 17 de junio. “El Poder Electoral es el órgano facultado por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para organizar, administrar y mantener la vigilancia de todos los actos relativos a las elecciones de los cargos de representación popular de los Poderes Públicos", precisó.

