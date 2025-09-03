Martes 02 de septiembre de 2025
Internacionales

Petro propondrá en la ONU una "fuerza de paz" para Gaza

Para Petro, la constitución de una "fuerza armada de paz" es una forma de "hacer respetar el derecho de la humanidad a exigir que se acabe el genocidio"

Por Christian Coronel

Petro propondrá en la ONU una
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo el martes 2 de septiembre que en enero próximo, cuando su país entre a formar parte del Consejo de Seguridad de la ONU como miembro no permanente, propondrá la creación de una "fuerza armada de paz" para Gaza.

"Esa propuesta la llevaremos como Colombia, el país de Bolívar, al seno de la Asamblea de las Naciones Unidas", dijo Petro en un mensaje por radio y televisión en el que explicó que Colombia debe ser parte de esa fuerza que lleve ayuda humanitaria al enclave palestino.

Según el gobernante colombiano, "cualquier idea de paz Estados Unidos la bloquea" en el Consejo de Seguridad y, por eso, solo queda que "Naciones Unidas en Asamblea por mayoría vote la constitución de una fuerza armada de paz que entre a Palestina y en donde Colombia debe participar".

Colombia fue elegida en junio pasado por la Asamblea General de la ONU para ocupar, en representación de América Latina y el Caribe, un puesto rotatorio en el Consejo de Seguridad, un mandato de dos años que comenzará el 1 de enero de 2026.

Para Petro, la constitución de una "fuerza armada de paz" es una forma de "hacer respetar el derecho de la humanidad a exigir que se acabe el genocidio".

Colombia rompió relaciones diplomáticas con Israel en mayo de 2024 en rechazo a la ofensiva militar en Gaza donde 63.633 palestinos han muerto, la mayoría de los cuales son mujeres, niños y ancianos, según las autoridades de la Franja.

La ofensiva militar israelí en Gaza comenzó en respuesta a los ataques lanzados el 7 de octubre de 2023 por parte de Hamás, grupo calificado como terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países.

Petro es uno de los principales críticos latinoamericanos de esa guerra y ha respaldado las demandas contra el primer ministro Benjamín Netanyahu por crímenes de guerra ante la Corte Penal Internacional.

El gobernante colombiano también aseguró que las "bombas que caen en Gaza también caerán en Bogotá, en Caracas, en Quito y en Buenos Aires, a pesar de lo que piensen cada uno de sus presidentes".

Noticia al Día / DW

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Petro propondrá en la ONU una

Petro propondrá en la ONU una "fuerza de paz" para Gaza

"China es imparable": Xi Jinping en desfile militar junto a Putin y Kim Jong-un

O nos mata el calor o nos tumba la casa la lluvia y el viento

O nos mata el calor o nos tumba la casa la lluvia y el viento

Director ejecutivo polaco se disculpa por robarle la gorra a un niño en el US Open

Director ejecutivo polaco se disculpa por robarle la gorra a un niño en el US Open

Merlina regresa con más misterio

Merlina regresa con más misterio

Albert Suárez vuelve a las Grandes Ligas tras ser activado por Orioles

Albert Suárez vuelve a las Grandes Ligas tras ser activado por Orioles

La mirada de Ethan Hawke sobre su pasado: el matrimonio con Uma Thurman y el papel que no fue

La mirada de Ethan Hawke sobre su pasado: el matrimonio con Uma Thurman y el papel que no fue

Emma Heming enfrenta con valentía las críticas tras decidir el cuidado especializado de Bruce Willis

Emma Heming enfrenta con valentía las críticas tras decidir el cuidado especializado de Bruce Willis

Richard Gere celebra su cumpleaños en casa y con sus hijos de 6 y 5 años

Richard Gere celebra su cumpleaños en casa y con sus hijos de 6 y 5 años

Manchester City oficializa el fichaje de Gianluigi Donnarumma

Manchester City oficializa el fichaje de Gianluigi Donnarumma

Llaman a casting para el desfile de moda 360 pasarela en Maracaibo

Llaman a casting para el desfile de moda 360 pasarela en Maracaibo

Comentarista uruguayo es cuestionado por comentario hacia Rómulo Otero

Comentarista uruguayo es cuestionado por comentario hacia Rómulo Otero

Confirman la destitución e inhabilidad por 10 años al excanciller colombiano Álvaro Leyva

Confirman la destitución e inhabilidad por 10 años al excanciller colombiano Álvaro Leyva

Mueren más de mil personas tras deslizamiento de tierra en Sudán

Mueren más de mil personas tras deslizamiento de tierra en Sudán

Altuve se apuntó el jonrón 24 de la temporada en regreso de Luis García

Altuve se apuntó el jonrón 24 de la temporada en regreso de Luis García

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Una mujer muerta y dos heridos tras choque entre camión y un carro en San Francisco

Una mujer muerta y dos heridos tras choque entre camión y un carro en San Francisco

Recomendaciones para el retiro de cédula y pasaporte en las oficinas del Saime

Recomendaciones para el retiro de cédula y pasaporte en las oficinas del Saime

Ramón necesita apoyo para alimentos y medicinas

Ramón necesita apoyo para alimentos y medicinas

Inameh preve nubosidad parcial y lluvia en el Zulia y gran parte del país este martes 02-Sep

Inameh preve nubosidad parcial y lluvia en el Zulia y gran parte del país este martes 02-Sep

Detenida en Santa Bárbara una mula

Detenida en Santa Bárbara una mula "preñada de droga": Viajaba de Colombia a Cumaná

Noticias Relacionadas

Principal

O nos mata el calor o nos tumba la casa la lluvia y el viento

Cabe destacar que el Inameh pronosticó fuertes lluvias para, al menos, 15 regiones del país, incluyendo al estado Zulia
Al Dia

Venezuela acusa a Estados Unidos de utilizar IA en video presentado como "ataque a embarcación con drogas"

El ministro de Comunicación e Información venezolano, Freddy Ñáñez, utilizó su canal de Telegram para hacer la denuncia pública
Regionales

Gobernador Caldera anuncia arranque de la Red Oncológica del Zulia para garantizar atención a pacientes del estado

En el marco de esta red de atención, el mandatario regional, dio a conocer el inicio de la rehabilitación de un acelerador lineal 6090, con una inversión que supera los 335.000 dólares
Al Dia

Trump publica video del ataque a la embarcación con drogas en el Caribe

En el mismo, se observan secuencias del operativo naval llevado a cabo por unidades del Comando Sur

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025