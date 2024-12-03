Presidente de Corea del Sur declara la Ley Marcial y acusa al partido opositor de simpatizar con Pyongyang

El presidente de Corea del Sur, el conservador Yoon Suk Yeol, ha sorprendido este martes apareciendo por televisión para anunciar una "ley marcial de emergencia". Una inesperada decisión que el líder surcoreano ha justificado acusando a la oposición de simpatizar con Corea del Norte y paralizar a su Gobierno usando el control del Parlamento.

Durante su anuncio televisado, Yoon ha prometido "erradicar a las fuerzas pronorcoreanas y proteger el orden democrático constitucional". El líder también vinculó a la oposición con "actividades antiestatales". Todavía no está claro cómo afectará este estado de emergencia, la primera vez que se declara desde 1980, y que puede afectar a los derechos civiles de la población y a la gobernanza del país.

La agencia de noticias Yonhap ha citado a militares surcoreanos explicando que las actividades legislativas quedarán paralizadas y que los medios estarían bajo el control de un "comando de la ley marcial". La puerta del Parlamento, según han informado los medios locales, ha sido bloqueada por los militares.

"Para salvaguardar a una Corea del Sur liberal de las amenazas planteadas por las fuerzas comunistas de Corea del Norte y eliminar los elementos antiestatales, por la presente declaro la ley marcial de emergencia", dijo Yoon. "Esta es una medida ineludible para garantizar la libertad y la seguridad del pueblo, así como garantizar la sostenibilidad de la nación frente al malestar provocado por estos elementos subversivos y antiestatales".

Yoon Suk-yeol (63 años), del Partido del Poder Popular (PPP), lleva más de dos años y medio al frente de la democracia asiática, desde que ganó las elecciones por un estrecho margen al entonces gobernante Partido Democrático de Corea (DPK), de corte liberal.

Según Yonhap, el líder de esta formación, Lee Jae-myung, ha manifestado este martes que la declaración de la ley marcial es inconstitucional y que será bloqueada por los grupos de la oposición, que tienen mayoría en el Parlamento. "Tanques, vehículos blindados que transportan a las tropas y soldados con pistolas y cuchillos gobernarán el país", soltó Lee.

Los medios surcoreanos señalan que el índice de aprobación de Yoon se ha desplomado en los últimos meses, mientras que la oposición ha paralizado sus proyectos de ley para los presupuestos del año que viene.

"La Asamblea Nacional [el Parlamento] también ha recortado por completo los presupuestos esenciales para las operaciones nacionales, la prevención de delitos relacionados con las drogas y la seguridad pública, socavando las funciones básicas del Estado", añadió el presidente en su comparecencia. "Esto ha dejado a nuestros ciudadanos en un estado de caos, con la nación convertida en un paraíso para las drogas y la seguridad pública en declive".

Sus rivales políticos han apretado este año a Yoon sacando a la luz varios escándalos en torno a la figura de la primera dama, la empresaria Kim Keon-hee, acusada de inflar su curriculum, de plagiar su tesis doctoral y de aceptar como regalo un bolso de Dior. La agencia anticorrupción dijo entonces que investigaría todas las acusaciones contra Kim, quien ya fue señalaba por otra investigación de corrupción por supuestas manipulaciones de los precios de las acciones de Deutsch Motors, un concesionario de automóviles BMW, entre 2009 y 2012.

La llegada al poder de Yoon provocó una ruptura con la apuesta del anterior presidente, Moon Jae-in, de calmar las tensiones con Pyongyang. En estos años, el líder ha estrechado una sólida alianza militar con Estados Unidos para hacer frente a las amenazas nucleares del gobierno de Kim Jong-un.

Se acaba de declarar la LEY MARCIAL en Corea del Sur.



El ejército está impidiendo a los diputados surcoreanos entrar en el Parlamento Nacional.



Ahora mismo hay tanques en las calles de Seúl. pic.twitter.com/s58HW5c59C — Agustín Antonetti (@agusantonetti) December 3, 2024

