Presidente Gabriel Boric anuncia que será padre por primera vez

El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció que será padre con su pareja, una química ambiental que trabaja en la División de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente.

"La vida y sus bigbanes. Traerás a junio cada primavera, puntito", escribió Boric en una publicación conjunta la medianoche del martes en Instagram con su novia, Paula Carrasco, en la que mostraron una ecografía del bebé.

"En tu espera, y siempre, daremos lo mejor de nosotros para que el Chile que te toque vivir sea más justo y feliz", agregó el presidente, de 38 años, en una publicación que recibía el miércoles miles de "me gusta" y comentarios.

La pareja del presidente, de 30 años y madre de un niño, es además de funcionaria del Ministerio del Medio Ambiente, basquetbolista profesional. Boric la conoció en octubre del año pasado, cuando se realizaron en Chile los juegos Panamericanos.

Es la segunda novia del mandatario desde que asumió el gobierno en marzo de 2022 emparejado con la politóloga y socióloga Irina Karamanos, con la que rompió su vínculo sentimental en noviembre de 2023.

Noticia al Dia / Barrons