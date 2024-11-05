Presidente Maduro clausura el primer foro parlamentario mundial antifascista

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, clausuró este martes 5 de noviembre el primer foro parlamentario mundial antifascista.

En el evento asistieron el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la esposa del mandatario, Cilia Flores, y otros miembros de su gabinete.

El líder oficialista, en su discurso, dijo que el pensamiento profundo de la Revolución Bolivariana es la construcción de un modelo que una a toda Nuestra América y, a su vez, con las luchas del mundo.

"Dicen desde Europa que nos descubrieron, pues, a nosotros no nos descubrió nadie. Nosotros ya existíamos. Somos los pueblos rebeldes de la América mestiza", agregó.

Asimismo, detalló que este encuentro ha sido muy oportuno.

