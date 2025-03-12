Lunes 22 de septiembre de 2025
Al Dia

Presidente Maduro declaró apertura total a las inversiones internacionales en petróleo, gas, petroquímica y refinación

Quedó activado Motor Hidrocarburos y la fórmula PAE

Por Candy Valbuena

Presidente Maduro declaró apertura total a las inversiones internacionales en petróleo, gas, petroquímica y refinación
Foto: Prensa Presidencial
"Puedo declarar, en pleno uso de mis facultades constitucionales, en pleno uso de mi conciencia como presidente-pueblo, que Venezuela está y estará en base a nuestra constitución y leyes, del ejercicio de nuestra soberanía y nuestra autodeterminación, abierta a todas las inversiones internacionales en petróleo, gas, petroquímica y refinación", declaró el presidente Nicolás Maduro, este martes.

Al tiempo que destacó, "tenemos las puertas abiertas de par en par para que venga el mundo entero a producir, a ganar", durante la activación del Motor Hidrocarburos y la fórmula de la Producción, Abastecimiento y Exportación (PAE).

Desde la sede del Ministerio de Hidrocarburos, junto con la vicepresidenta ejecutiva y ministra del despacho, Delcy Rodríguez; la primera dama, Cilia Flores, y altas autoridades del gabinete ministerial, el jefe de Estado celebró los nueve años de creación de la Agenda Económica Bolivariana (AEB), que tiene en pleno funcionamiento 13 motores fundamentales para la nueva economía nacional.

“Hemos trazado un camino y hoy por hoy, tenemos 13 motores productivos, prendidos, activados y elevando su aceleración y profundización para conformar el modelo económico integral, articulado con el mundo y que cumpla tres elementos fundamentales: Producción, Abastecimiento y Exportación, la fórmula perfecta. PAE al cuadrado”, resumió.

Economía interna fuerte

Esta fórmula, explicó, es parte del diseño "logrado en épocas de misiles imperiales y bloqueos criminales", que permiten una economía interna fuerte en la producción nacional con calidad, accesible al pueblo y con vocación exportadora, dijo Maduro.

“Que vaya generando con fuerza, las divisas convertibles de moneda internacional, que fortalezca la economía en un plan progresivo, ascendente y que consolide los factores de la economía”, recalcó.

“Lo tenemos todo para seguir creciendo con esfuerzo propio. Hay que verle la cara a un país al que le lanzaron miles de misiles, sanciones, bloqueos que hicieron daño y resistimos, triunfamos y estamos preparados para seguir avanzando, triunfantes, con producción que abastezca con calidad al país y con vocación exportadora; el PAE al cuadrado, fórmula que articula y armoniza los 13 motores”, puntualizó el jefe de Estado.

Pidió a los funcionarios y funcionarias del Gobierno a retratarse en estos motores. “Porque a Venezuela y a nosotros nadie en este mundo podrá sacarnos de la ecuación de estabilidad y seguridad energética del mundo actual del siglo XXI. Nadie podrá sacarnos de una ecuación de la que formamos parte”.

Más de un millón promedio de producción

El presidente Maduro ratificó que en en Venezuela todos los campos petroleros seguirán produciendo, creciendo y consolidando su producción, la cual proyecta un crecimiento, para finales de este 2025, de 100 mil barriles diarios en la extracción de crudo en Venezuela.

El presidente Nicolás Maduro anunció que el país alcanzó un promedio de producción de 1.058.000 barriles de petróleo diarios en febrero, motivo por el cual expresó su optimismo sobre un continuo aumento en el mes de marzo. “Venezuela es un actor clave en el mercado energético global”, destacó.

El mandatario nacional resaltó el éxito de la empresa mixta Petrozamora, que opera bajo el modelo de la Ley Constitucional Antibloqueo. "Poco hemos informado sobre el éxito de esta ley en la captación de inversionistas nacionales e internacionales", puntualizó citado por Últimas Noticias.

Al respecto, Maduro lamentó que algunas empresas petroleras no puedan por un decreto producir en Venezuela, en referencia a la orden de la administración de Donald Trump que cesó las operaciones de la petrolera Chevron en el país.

"Lo lamentamos, los queremos mucho y nos veremos en el camino, pero nosotros seguiremos produciendo, todos los campos petroleros seguirán creciendo", enfatizó.

Lee también: Maduro proyecta que Petrozamora alcanzará una producción de 100 mil bpd al cierre de 2025

Noticia al Día/Con información de Prensa Presidencial/VTV/ÚN

