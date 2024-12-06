Presidente Maduro encabeza reunión con Comandantes de Unidades Tácticas de la FANB

El presidente de Venezuela, y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Nicolás Maduro, encabeza este viernes 6 de diciembre, una reunión de trabajo con los comandantes de Unidades Superiores y Tácticas de la FANB.

El mandatario nacional, al recibir la bienvenida en la academia de la Guardia Nacional Bolivariana, dijo que, frente a las amenazas de sectores extremistas y violentos, que buscan entorpecer la vida en paz y tranquilidad de los venezolanos y venezolanas, se estrellarán ante el muro de dignidad de los oficiales, tropas y unidades militares de la nación bolivariana.

Recordó el jefe de Estado la expresión del Libertador Simón Bolívar sobre el mejor sistema de gobierno, que debe tener la mayor suma de estabilidad política, seguridad social y mayor felicidad para el pueblo.

Reafirmó que la estabilidad y la paz las garantiza la gloriosa FANB. “Transmita al personal de esta academia mi saludo y mi deseo de paz y felicidad”.

El líder está acompañado de la primera combatiente, Cilia Flores; el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López; todos los vicepresidentes y vicepresidentas sectoriales; el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello; y otras autoridades civiles y militares del gobierno bolivariano.

Noticia al Día / VTV