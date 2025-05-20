Presidente Maduro entrega Hospital Materno Infantil Dr. Joel Valencia Parparcén en Petare

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, entregó rehabilitado el Hospital Materno Infantil del Este Dr. Joel Valencia Parparcén, un bastión de atención para las madres y niños del municipio Sucre, en el estado Miranda.

“Aquí estamos, cumpliendo la palabra empeñada en el 1×10 del Buen Gobierno, hoy entregamos este materno infantil como parte de las 130 obras en esta gran jornada del Obratón. Como me comprometí, compromiso cumplido, le doy la gracias a la doctora, profesora y ministra Gabriela Jiménez por haber ejecutado este plan de recuperación y entregar hoy de paquete el Materno Infantil de Petare a toda la comunidad del municipio Sucre, estado Miranda y más allá”, expresó.

Destacó que la culminación de 130 infraestructuras de salud, parte de un amplio esfuerzo para fortalecer el sistema sanitario nacional junto al Poder Popular. En este sentido, mencionó la graduación de nuevos profesionales de la salud comprometidos con la atención del pueblo venezolano.

“Estamos construyendo paso a paso un sistema público de salud, que tiene que estar en el primer nivel mundial de humanismo”, dijo.

Vale destacar que el centro hospitalario tendrá la única terapia intensiva obstétrica para el estado Miranda.

Noticia al Día / VTV