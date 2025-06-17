Presidente Maduro entrega manual "Menos escritorio, más territorios" a gobernadores del país

El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la distribución del manual "Menos escritorio, más territorios" a todos los gobernadores y gobernadoras del país.

El documento, según explicó el mandatario, promueve una gestión pública centrada en la presencia activa en el territorio y el contacto directo con la ciudadanía.

Además, indicó durante la más reciente edición del programa Con Maduro +, que próximamente será publicado para consulta general, con el objetivo de que se convierta en una herramienta de apoyo para el proceso de transformación nacional.

La iniciativa busca fortalecer la participación popular y optimizar la atención a las demandas sociales. Maduro reafirmó su intención de seguir impulsando políticas que acerquen a los gobiernos regionales a las comunidades.

Noticia al Día / VTV