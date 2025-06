Presidente Maduro: "Estoy dispuesto a sostener diálogo con Estados Unidos, pero con respeto e igualdad"

El presidente Nicolás Maduro, aseguró que el gobierno nacional está abierto a dialogar con la administración de Donald Trump e insistió en que «si ellos quieren seguir con sanciones, allá ellos«.

«El que quiera hablar conmigo con respeto y con igualdad, no me le rajo a nadie, ni me le rindo a nadie, y solo obedezco al pueblo soberano«, dijo.

El mandatario precisó que la lider opositora María Corina Machado está detrás de las acciones para desestabilizar al país. «La fascista criminal llama a que le impongan sanciones al pueblo«, manifestó.

Además, añadió que los venezolanos que dejaron el país son "migrantes económicos", no del Tren de Aragua. "Salgo en defensa de los migrantes venezolanos porque los amo y quiero que todos regresen sanos y salvos. Repudio la calificación que ha hecho la sayona de nuestros migrantes como una amenaza para los estados unidos, no son delincuentes". subrayó.

El Ejecutivo lideró este jueves la marcha en conmemoración de los 36 años de El Caracazo, que se movilizó hasta el Palacio de Miraflores. «Por las buenas somos muy buenos, por las malas somos guerreros temibles. Si algún día la oligarquía fascista de los apellidos intentara imponer en Venezuela un régimen de colonialismo lo que vimos hace 36 años habría mil 27 de febrero contra la oligarquía«.

Maduro anunció que desde este jueves debe arrancar el plan de las 7T en todo el país para elaborar los planes territoriales. Ordenó a las autoridades regionales asignar recursos al Poder Popular para llevar a cabo los proyectos priorizados en la Primera Consulta Popular Nacional 2025.

Noticia al Dia / Unión Radio