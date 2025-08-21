Presidente Maduro incorpora la Milicia Bolivariana a los Cuadrantes de Paz

Este jueves, el presidente de Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Nicolás Maduro Moros, encabezó un acto oficial con motivo de la incorporación de la Milicia Nacional Bolivariana a los Cuadrantes de Paz.

Desde el Observatorio Cajigal, en la ciudad de Caracas, el jefe de Estado estuvo acompañado por autoridades civiles y militares, voceros y voceras de la Comuna Fabricio Vive del sector, así como por el coronel Andrés Abreu, comandante del Área de Defensa Integral N.º 88.

Durante el encuentro, el coronel Abreu presentó un informe al mandatario nacional en el que detalló el funcionamiento del sistema de defensa territorial, la presencia de armamento antiaéreo y el rol del órgano de defensa integral comunal, destacando la articulación entre el poder popular, las fuerzas militares y los cuerpos policiales.

El presidente Maduro agradeció el compromiso de los vecinos y vecinas, junto a los profesionales de la FANB, en el desarrollo de la doctrina militar revolucionaria, antiimperialista y chavista. “Toda nuestra doctrina revolucionaria y antiimperialista se ha forjado en 500 años de resistencia, lucha y construcción, ahora del Socialismo Bolivariano del siglo XXI”, expresó.

Asimismo, reafirmó que Venezuela cuenta con una doctrina sólida, sustentada en la Constitución Bolivariana y respaldada por la Ley Constitucional de la FANB, que reconoce a la Milicia Nacional como el quinto componente fundamental, junto al Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

“Nuestra FANB es contundentemente profesional, columna vertebral de la defensa nacional, junto al pueblo en armas”, destacó.

Sistema defensivo integral

El jefe de Estado explicó que el sistema defensivo integral fue concebido y ejecutado para resguardar la soberanía, la integridad territorial, la paz y el bienestar del pueblo venezolano. Señaló que este modelo permite, por un lado, garantizar la defensa nacional y, por otro, impulsar la producción de alimentos, bienes y servicios para la población.

En referencia a la coyuntura actual, marcada por amenazas externas como el despliegue de buques de guerra estadounidenses en el Mar Caribe, el presidente reafirmó el compromiso de defensa del pueblo venezolano. “Esta coyuntura de amenaza y agresión, donde ha enloquecido el imperio, nos obliga a fortalecer nuestra capacidad de respuesta”, afirmó.

Finalmente, subrayó que el sistema no fue construido para la confrontación, sino para garantizar la estabilidad de un país que merece ejercer su derecho a la paz y al desarrollo, independientemente de las circunstancias que le toque enfrentar.

