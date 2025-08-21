Jueves 21 de agosto de 2025
Al Dia

Presidente Maduro incorpora la Milicia Bolivariana a los Cuadrantes de Paz

Desde el Observatorio Cajigal, en la ciudad de Caracas, el jefe de Estado estuvo acompañado por autoridades civiles y militares, voceros y voceras de la Comuna Fabricio Vive del sector, así como por el coronel Andrés Abreu, comandante del Área de Defensa Integral N.º 88

Por Andrea Guerrero

Presidente Maduro incorpora la Milicia Bolivariana a los Cuadrantes de Paz
Foto: Agencia
Este jueves, el presidente de Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Nicolás Maduro Moros, encabezó un acto oficial con motivo de la incorporación de la Milicia Nacional Bolivariana a los Cuadrantes de Paz.

Desde el Observatorio Cajigal, en la ciudad de Caracas, el jefe de Estado estuvo acompañado por autoridades civiles y militares, voceros y voceras de la Comuna Fabricio Vive del sector, así como por el coronel Andrés Abreu, comandante del Área de Defensa Integral N.º 88.

Durante el encuentro, el coronel Abreu presentó un informe al mandatario nacional en el que detalló el funcionamiento del sistema de defensa territorial, la presencia de armamento antiaéreo y el rol del órgano de defensa integral comunal, destacando la articulación entre el poder popular, las fuerzas militares y los cuerpos policiales.

El presidente Maduro agradeció el compromiso de los vecinos y vecinas, junto a los profesionales de la FANB, en el desarrollo de la doctrina militar revolucionaria, antiimperialista y chavista. “Toda nuestra doctrina revolucionaria y antiimperialista se ha forjado en 500 años de resistencia, lucha y construcción, ahora del Socialismo Bolivariano del siglo XXI”, expresó.

Asimismo, reafirmó que Venezuela cuenta con una doctrina sólida, sustentada en la Constitución Bolivariana y respaldada por la Ley Constitucional de la FANB, que reconoce a la Milicia Nacional como el quinto componente fundamental, junto al Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

“Nuestra FANB es contundentemente profesional, columna vertebral de la defensa nacional, junto al pueblo en armas”, destacó.

Sistema defensivo integral

El jefe de Estado explicó que el sistema defensivo integral fue concebido y ejecutado para resguardar la soberanía, la integridad territorial, la paz y el bienestar del pueblo venezolano. Señaló que este modelo permite, por un lado, garantizar la defensa nacional y, por otro, impulsar la producción de alimentos, bienes y servicios para la población.

En referencia a la coyuntura actual, marcada por amenazas externas como el despliegue de buques de guerra estadounidenses en el Mar Caribe, el presidente reafirmó el compromiso de defensa del pueblo venezolano. “Esta coyuntura de amenaza y agresión, donde ha enloquecido el imperio, nos obliga a fortalecer nuestra capacidad de respuesta”, afirmó.

Finalmente, subrayó que el sistema no fue construido para la confrontación, sino para garantizar la estabilidad de un país que merece ejercer su derecho a la paz y al desarrollo, independientemente de las circunstancias que le toque enfrentar.

Noticia al Día / VTV

Maduro convoca jornada nacional de alistamiento para la Milicia Bolivariana para el 23 y 24 de agosto

Venezuela cayó ante Aruba y se despidió de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Falleció el cantante Xava Drago, vocalista del grupo de rock Coda

Jhostynxon García es subido al equipo grande de Medias Rojas de Boston

¿Por qué eligieron el color azul para la pastilla de Viagra?: Esto se sabe

Alcaraz debutará en el US Open ante Opelka y podría enfrentar a Djokovic en semifinales

Derrick Rose tendrá su camiseta retirada por los Chicago Bulls

¡No hay mañana! Venezuela con una nueva oportunidad de llegar a la final internacional de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

La FDA insta a los consumidores de EEUU a no comer camarones posiblemente radiactivos

Conozca la historia de amor de

Matt Solter se convirtió en el nuevo importado de Águilas del Zulia

Infantino se pronuncia ante batalla campal en Avellaneda: Que impongan sanciones ejemplificadoras

Daniel Palencia se llevó otro salvado en triunfo de Cachorros

Putin visitará la India

Osasuna descarta denunciar al Real Madrid por inclusión de Mastantuono

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Joven madre viajó con sus cuatro hijos de Ciudad Ojeda a Santa Bárbara y ahora todos están desaparecidos

Petro aseguró que una invasión de EEUU a Venezuela la convertiría en

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

Nacionales

Maduro convoca jornada nacional de alistamiento para la Milicia Bolivariana para el 23 y 24 de agosto

El jefe de Estado explicó que el proceso de alistamiento se llevará a cabo en cuarteles, unidades militares, plazas públicas, plazas Bolívar de todo el país
De Interés

Falleció juez Caprio, quien se hizo viral por empatía y humor al resolver infracciones menores

Caprio se desempeñó como juez del Tribunal Municipal de Providence desde 1985, su corte alcanzó reconocimiento mundial gracias al programa «Caught in Providence», nominado a un premio Emmy diurno en 2021, en el que resolvía infracciones menores con «empatía y humor», según su comunidad de seguidores
Sucesos

Confirman fallecimiento de niño de 9 años tras presunta intoxicación en comedor comunitario de San Francisco

“Pido a las autoridades que investiguen, porque esto nunca había pasado. Tal vez fueron las ratas, pero mi niño no resistió. Creí que era un virus, pero luego más personas comenzaron a presentar dolor estomacal, diarrea y vómito”, expresó
Zulia

Clezulia se une a la ofensiva diplomática de paz parlamentaria contra de agresiones imperiales

Ambas voceras, en representación del Bloque de la Patria, manifestaron su adhesión a la ofensiva diplomática por la paz y rechazaron las agresiones externas que, según señalaron, atentan contra la soberanía y estabilidad institucional de Venezuela

