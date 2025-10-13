Domingo 12 de octubre de 2025
Política

Presidente Maduro ordenó expansión de la Milicia Indígena para fortalecer defensa territorial

Se conformen las brigadas milicianas internacionalistas de los pueblos indígenas de nuestra Suramérica, para venir a defender a Venezuela, si fuese necesario”, expresó

Por Andrea Guerrero

Foto: Agencia
Durante el acto conmemorativo por el Día de la Resistencia Indígena, el presidente Nicolás Maduro instruyó al comandante de la Milicia Orlando Romero, acelerar la expansión de la Milicia Nacional Indígena, como parte de los planes de defensa integral de la nación.

El mandatario destacó el papel estratégico de los pueblos originarios en la protección del territorio venezolano y anunció la creación de brigadas milicianas con alcance internacional. “Se conformen las brigadas milicianas internacionalistas de los pueblos indígenas de nuestra Suramérica, para venir a defender a Venezuela, si fuese necesario”, expresó.

Maduro también reveló que ha recibido comunicaciones de comunidades indígenas de América, manifestando su disposición a sumarse a la defensa de la República. “He recibido cartas de los pueblos originarios de América, dispuestos a guerrear por defender la patria de Guaicaipuro y Bolívar”, afirmó.

En su mensaje, el jefe de Estado reafirmó el carácter pacífico del pueblo venezolano y subrayó que la paz se construye con preparación y unidad. “Si quieres la paz, prepárate para ganar la paz, con la unión militar-popular-policial, con la unión permanente. La orden está dada: ejercer la soberanía en nuestros territorios y mares”, concluyó.

La iniciativa busca incorporar a las comunidades indígenas en los esquemas de defensa nacional, reconociendo su arraigo territorial y su vocación histórica de resistencia.

Noticia al Día / VTV

