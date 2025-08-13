Martes 12 de agosto de 2025
Al Dia

Presidente Maduro otorga ascensos a oficiales superiores de la FANB en La Guaira

“Frente al Caribe libre que ha forjado el espíritu rebelde de este pueblo, los asciendo para que continúen defendiendo la soberanía y la libertad de la Revolución Bolivariana”, expresó Maduro ante los asistentes.

Por Andrea Guerrero

Presidente Maduro otorga ascensos a oficiales superiores de la FANB en La Guaira
Foto: Agencia
En el marco de la Tercera Transformación y como parte del impulso al Plan Cuadrantes de Paz en los Circuitos Comunales, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, presidió este lunes una ceremonia de ascensos militares en el estadio Jorge Luis García Carneiro, ubicado en la parroquia Macuto del estado La Guaira.

Durante el evento, el mandatario nacional confirió el grado de Mayor General a 12 oficiales superiores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en reconocimiento a su compromiso, lealtad y servicio a la nación. “Frente al Caribe libre que ha forjado el espíritu rebelde de este pueblo, los asciendo para que continúen defendiendo la soberanía y la libertad de la Revolución Bolivariana”, expresó Maduro ante los asistentes.

Entre los ascendidos figuran cinco oficiales del Ejército Bolivariano: Romer Domínguez, Rafael Gerardo de la Cruz, Ángel Daniel Balestrini Jaramillo, Jhonny Núñez Rincón y Alfredo Serrano Urdaneta. Por la Armada Bolivariana, recibieron el grado de Almirante Carlos David Duque Solozarno y Alberto Castellano Molina. En representación de la Aviación Militar Bolivariana, fueron promovidos Gustavo Serrano Urdaneta y Luis Reyes Rivero, junto a tres oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana que completan el grupo de ascendidos.

El presidente destacó que estos ascensos forman parte de una estrategia integral para reforzar la seguridad territorial y fortalecer la articulación con el Poder Popular, a través de los Cuadrantes de Paz en los Circuitos Comunales.

Reconocimiento a cuerpos de inteligencia

Durante la ceremonia, también se otorgó la Condecoración Orden a la Paz a funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en reconocimiento a su labor en la protección de la vida y la seguridad nacional. Maduro resaltó su actuación en la neutralización de un atentado terrorista, señalando que “esta condecoración se entrega en nombre de todas las vidas que han salvado, especialmente por las que se preservaron gracias a su intervención en ese intento de ataque”.

El acto reafirma el compromiso del Gobierno Bolivariano con el fortalecimiento de un modelo de seguridad ciudadana ajustado a las condiciones del país, en el que la FANB desempeña un rol esencial como garante de la paz y la soberanía.

Noticia al Día / VTV

Temas:

Última Hora

Con brillo y glamur inicia el Miss Zulia 2025 al ritmo de la gaita

Así se encuentra el escenario del Teatro Baralt antes de comenzar la gala del Miss Zulia 2025

Entre cazuelas y aplausos: Javier Vidal se luce en la cocina

Moscú denuncia presunto ataque provocador de Kiev para empañar encuentro Putin-Trump

Diosdado Cabello: Venezuela ha enfrentado 20 ataques terroristas desde agosto de 2024

En video mujer encontró a su esposo con otro hombre en un jacuzzi gracias al GPS

Luinder Ávila fue subido a las Grandes Ligas con los Reales de Kansas City

La MLB anuncia el calendario oficial de postemporada 2025

Una vaina enfermiza y loca: Le sacaba la sangre al hijo para que se viera enfermo

"Te amo Venezuela", el mensaje en español de Kylie Jenner

Ana del Castillo despechadaaa

Real Madrid rechaza propuesta de disputar el Villarreal–Barcelona en Miami

Un muerto en incendios forestales que azotan España

Paulina Rubio reapareció cantando “La Bikina”

Tomás Rincón renovará contrato con Santos FC

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Una madre y sus tres hijos venezolanos fallecieron en un incendio en Chile

El IVSS anunció la fecha de pago de la pensión

Petro advierte que un ataque a Venezuela afectaría a toda Latinoamérica

"Se suponía que nadie debía saberlo": Jonathan Moly tras ser visto en silla de ruedas

Falleció el actor Juan Carlos Ramírez conocido por sus papeles en "Rosario Tijeras", "Marea de pasiones" y "La Rosa de Guadalupe"

Noticias Relacionadas

Al Dia

Ricardo Portillo confiesa que añora a Maracaibo: Tiene dos temas de temporada sonando y prepara otro a la Chinita

El artista espera poder visitar Maracaibo pronto
Economía

Cashea domina el 45 % del mercado transado en la Bolsa de Caracas

El objetivo principal ha sido obtener liquidez para acelerar los pagos a los comercios afiliados que venden a crédito a través de la plataforma.
Deportes

Jheraldine González, referencia zuliana en el fisicoculturismo nacional

La zuliana destaca entre las mejores exponentes de la disciplina nacional
Internacionales

Tribunal declara culpables a cuatro exfuncionarios por la muerte de 41 niñas en Guatemala

El veredicto fue dictado por la jueza Ingrid Cifuentes, titular del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal del Organismo Judicial guatemalteco, tras un proceso judicial que se extendió por más de ocho años, con penas de cárcel de entre seis y ocho años para los sindicados.

