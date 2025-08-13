Presidente Maduro otorga ascensos a oficiales superiores de la FANB en La Guaira

En el marco de la Tercera Transformación y como parte del impulso al Plan Cuadrantes de Paz en los Circuitos Comunales, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, presidió este lunes una ceremonia de ascensos militares en el estadio Jorge Luis García Carneiro, ubicado en la parroquia Macuto del estado La Guaira.

Durante el evento, el mandatario nacional confirió el grado de Mayor General a 12 oficiales superiores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en reconocimiento a su compromiso, lealtad y servicio a la nación. “Frente al Caribe libre que ha forjado el espíritu rebelde de este pueblo, los asciendo para que continúen defendiendo la soberanía y la libertad de la Revolución Bolivariana”, expresó Maduro ante los asistentes.

Entre los ascendidos figuran cinco oficiales del Ejército Bolivariano: Romer Domínguez, Rafael Gerardo de la Cruz, Ángel Daniel Balestrini Jaramillo, Jhonny Núñez Rincón y Alfredo Serrano Urdaneta. Por la Armada Bolivariana, recibieron el grado de Almirante Carlos David Duque Solozarno y Alberto Castellano Molina. En representación de la Aviación Militar Bolivariana, fueron promovidos Gustavo Serrano Urdaneta y Luis Reyes Rivero, junto a tres oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana que completan el grupo de ascendidos.

El presidente destacó que estos ascensos forman parte de una estrategia integral para reforzar la seguridad territorial y fortalecer la articulación con el Poder Popular, a través de los Cuadrantes de Paz en los Circuitos Comunales.

Reconocimiento a cuerpos de inteligencia

Durante la ceremonia, también se otorgó la Condecoración Orden a la Paz a funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en reconocimiento a su labor en la protección de la vida y la seguridad nacional. Maduro resaltó su actuación en la neutralización de un atentado terrorista, señalando que “esta condecoración se entrega en nombre de todas las vidas que han salvado, especialmente por las que se preservaron gracias a su intervención en ese intento de ataque”.

El acto reafirma el compromiso del Gobierno Bolivariano con el fortalecimiento de un modelo de seguridad ciudadana ajustado a las condiciones del país, en el que la FANB desempeña un rol esencial como garante de la paz y la soberanía.

Noticia al Día / VTV