Presidente Maduro recibe Cartas Credenciales de los nuevos embajadores de Cuba y Líbano

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió este martes en el Palacio de Miraflores las Cartas Credenciales de los nuevos representantes diplomáticos de Cuba y Líbano acreditados en el país.

Durante la ceremonia protocolar, el jefe de Estado dio la bienvenida al embajador designado de la República de Cuba, Jorge Luis Mayo Fernández, y a la embajadora de la República Libanesa, Nisrine Boukaram, en un acto que reafirma los lazos de cooperación y amistad entre Venezuela y ambas naciones.

En el caso de Cuba, el encuentro ratifica la alianza estratégica y la cooperación bilateral consolidada por los comandantes Hugo Chávez Frías y Fidel Castro, basada en principios compartidos de justicia social, integración regional y defensa de la soberanía, con énfasis en áreas como salud, educación, deporte y energía.

El embajador Jorge Luis Mayo Fernández cuenta con una amplia trayectoria diplomática. Entre 2010 y 2016 se desempeñó como ministro consejero y segundo jefe de Misión en Venezuela, y posteriormente ocupó cargos en la Cancillería cubana como director de América Central, México y el Caribe, además de ejercer como embajador en Nicaragua. Hasta su reciente designación, fungía como segundo de Misión en Caracas.

Por su parte, la embajadora Nisrine Boukaram es licenciada en Ciencias Políticas, con estudios de posgrado en Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. Ha representado a su país en Kuwait, Qatar y Pakistán, y ha ejercido como docente universitaria en Beirut.

Las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Líbano datan de 1946 y se han fortalecido a través del diálogo bilateral, la cooperación cultural y el reconocimiento de la comunidad libanesa en el país, integrada por más de 450 mil ciudadanos.

Con estas acreditaciones, el Gobierno venezolano reafirma su compromiso con una agenda internacional basada en el respeto mutuo, la integración y la cooperación multilateral, en consonancia con su política exterior de fortalecimiento de los vínculos históricos y culturales con pueblos hermanos.

