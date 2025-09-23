PSUV convoca movilización en Caracas este miércoles 24-Sep en defensa de la soberanía nacional

Este martes 23 de septiembre, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) anunció la realización de una movilización este miércoles 24, con el propósito de respaldar la soberanía y la paz del país frente a posibles amenazas externas.

La concentración está prevista para las 11:00 a.m. en la Zona Rental de Plaza Venezuela, en Caracas, y contará con la participación de estructuras partidistas, movimientos sociales y vocerías comunales, quienes se sumarán al llamado en rechazo a cualquier forma de injerencia internacional.

Esta actividad se enmarca en una serie de acciones promovidas por el Gobierno nacional para reafirmar el compromiso del pueblo venezolano con la autodeterminación, la defensa de la patria y el fortalecimiento de la unidad nacional.

Noticia al Día / VTV