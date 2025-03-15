Miércoles 24 de septiembre de 2025
Al Dia

Psuv inicia asambleas de postulaciones para elegir candidatos de cara a los comicios del 25-May

Las asambleas se llevarán a cabo en 47.560 comunidades de todo el país

Por María Briceño

Psuv inicia asambleas de postulaciones para elegir candidatos de cara a los comicios del 25-May
Foto: composición NAD
Este sábado 15 de marzo, a partir de las 2:00 de la tarde, el Partido Socialista de Venezuela (Psuv), inicia las asambleas de postulaciones para elegir los candidatos que irán a los comicios del próximo 25 de mayo, donde se elegirán nuevos, gobernadores y diputados de la Asamblea Nacional (AN).

En el estado Zulia, se perfilan como candidatos, el excanciller Arias Cardenas, quien ya fue gobernador de la región en tres oportunidades, Jaquelín Faría, Néstor Reverol y Luis Calderas.

Las asambleas se llevarán a cabo en 47.560 comunidades de todo el país.

¿Cómo será el proceso de postulación?

El Psuv publicó en su página web el reglamento del proceso de postulación por el cual se deben regir las asambleas que deberían tener, según el documento, una asistencia de 50 personas, aunque se aclara que puede ser más o menos de esa cantidad.

De cada asamblea deben salir tres listas con los nombres de los postulados o autopostulados. Una con los propuestos como candidatos para las gobernaciones, otra para los Consejos Legislativos y la última para la Asamblea Nacional (AN).

Cada participante en la reunión que lo desee podrá proponer hasta cinco nombres para cada lista. Las listas no tendrán un límite de postulados, ya que la decisión de quienes serán los abanderados, la tendrá el "Alto Mando Político de la Revolución y de la Dirección Nacional del Partido", reza el artículo 14 del reglamento.

Por otro lado, en "zonas estratégicas" donde el método de postulación de los candidatos será diferente. Como por ejemplo; estado de Guayana Esequiba o regiones fronterizas como Táchira.

Metodología para las asambleas de postulación

Los jefes de comunidad deben convocar, organizar y dirigir las asambleas de base para las postulaciones de candidatos. Previamente, deben informar lugar y hora de la reunión.

Se instala la asamblea con un quórum “referencial” de 50 personas. Pueden ser más o menos en cada comunidad o territorio de los pueblos indígenas.

Pueden participar los militantes del Psuv mayores de 15 años carnetizados o no, equipos de calle y UBCH, militantes de partidos aliados en el Gran Polo Patriótico y habitantes de las comunidades en general. Se hace un listado de asistencia y se explica la metodología.

Cada asamblea debe contar con tres momentos: el primero para postular candidatos a las gobernaciones, el segundo para postular a candidatos a legisladores de los Consejos Legislativos y el tercero para proponer a los aspirantes a diputados de la AN. Al finalizar el proceso, cada asamblea debe entregar tres listas con todos los nombres postulados.

Cada participante puede postular hasta cinco nombres por cada lista en cada momento, por separado. Solo se anotan los nombres, no se vota.

Se cierra el proceso de postulación. Las listas deben contener los nombres de los postulados en cada momento sin contener el número de veces que hayan sido postulados ni repetir los nombres.

Se elabora un acta que debe contener las firmas de testigos.

La transmisión de datos, que debe ser inmediata a la finalización de la asamblea, se hará de forma digital a través de la aplicación CC-200 del Psuv. Deben enviar: acta de postulados con datos como estado, municipio, parroquia, UBCH y comunidad; las tres listas de postulados; lista de los participantes con cédula de identidad y foto de la asamblea.

El Psuv pide tomar en cuenta durante las asambleas la paridad de género (postular a mujeres también), amplitud, el tema generacional (incluir a la juventud) y promover nuevos liderazgos. Esto último fue planteado por Maduro

Requisitos:

Según el artículo 11 del reglamento, para ser postulado a una candidatura se requiere:

Ser venezolano, militante del Psuv y de la juventud del Psuv.

Para los cargos de gobernador, ser mayor de 25 años y para los de diputados a los Consejos Legislativos y de la AN, mayor de 21 años.

Para los cargos de representación de los pueblos y comunidades indígenas deben cumplir con el perfil establecido en la Disposición Séptima Transitoria de la Constitución: debe ser indígena y hablar el idioma, haber ejercido un cargo de autoridad en su comunidad, conocida trayectoria social y pertenecer a alguna organización indígena legalmente reconocida con mínimo tres años de funcionamiento.

No haber sido sentenciado por delito penal alguno ni inhabilitado por la Contraloría General de la República.

Mantener una “conducta intachable” y no haber incurrido en la promoción del odio, la intolerancia, la discriminación, traición a la Patria, así como “posturas fascistas, neofascistas o expresiones similares y cualquier otra conducta” que afecte los intereses de la nación o “manifieste públicamente el incumplimiento o desacato de la Constitución”.

No estar sometido a procesos disciplinarios internos en curso en el Psuv, ni poseer sanción alguna vigente por el tribunal disciplinario.

Lee también: Maduro acepta y es proclamado candidato del PSUV para las elecciones presidenciales

Noticia al Día

Temas:

Lo más visto

Muere una ‘influencer’ que vivió 11 de sus 14 años con

Muere una ‘influencer’ que vivió 11 de sus 14 años con "un cáncer implacable"

Maracaibo acogerá el 10º Encuentro de Misericordia con la familia de María Esperanza y testimonios de fe

Maracaibo acogerá el 10º Encuentro de Misericordia con la familia de María Esperanza y testimonios de fe

Hallan sin vida al músico venezolano Tayron Paredes en Cocotitlán, México

Hallan sin vida al músico venezolano Tayron Paredes en Cocotitlán, México

¡MUY FUERTE! Sismo de 3,9 sorprende a los marabinos

¡MUY FUERTE! Sismo de 3,9 sorprende a los marabinos

"El Colosal", Ricardo Cepeda grabó el tema "Bajo la Oración de Piedra" con el que rinde homenaje a la Chinita

