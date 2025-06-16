Psuv publicará este lunes en su página web los candidatos que participarán en las elecciones por las alcaldías

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, se refirió este lunes al cronograma electoral correspondiente a las elecciones de alcaldes y concejales que se llevarán a cabo el próximo domingo 27 de julio.

En una rueda de prensa, informó que ya se tienen los candidatos para las alcaldías, añadiendo que el plazo para las inscripciones de los que participarán será hasta este martes 17 de junio.

“Estamos en esta semana en cronograma electoral, tenemos candidatos y candidatas a las 335 alcaldías, un trabajo arduo meticuloso de detalle; y 2 mil 471 concejalas y concejales, más suplentes, en toda Venezuela, ya en el proceso de inscripción; y nos preparamos para esta fiesta democrática, abierta, participativa, trasparente, universal, directa y secreta, como debe ser”, señaló durante rueda de prensa del PSUV.

Asimismo, reafirmó que los candidatos y candidatas de la Revolución y de sectores de la oposición siguen en proceso de inscripción, que de acuerdo al cronograma del Consejo Nacional Electoral (CNE) es hasta mañana martes. Especificó que hoy deben consignarse el 90 % de los candidatos.

Seguidamente, mencionó que el día de hoy se publicará en la página del partido a cada uno de sus candidatos.

Agregó que aún queda la tarea final de inscribir a todos los candidatos del partido.

"Hoy mismo deberíamos estar con el 90% ya inscrito, finiquitando los detalles, es una tarea de detalles. Además, recordemos que el 27 de julio también vamos a la consulta de los proyectos de la Juventud, consulta por los circuitos comunales. Serán unas elecciones bellas donde la juventud se verá presente", dijo.

Noticia al Día/Información de El Universal