Psuv realizará asambleas el 22 y 23 de febrero para postular a sus candidatos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó este jueves 6 que los días 22 y 23 de febrero se realizarán las asambleas para que las bases postulen a los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), de cara a las elecciones del próximo 27 de abril.

Expuso que en esas asambleas de base deben realizarse en todas las comunidades para postular a los candidatos a las gobernaciones, así como la Asamblea Nacional y Consejos Legislativos.

Las candidaturas deben estar listas antes del 8 de marzo, ya que es la fecha tope para postular ante el Consejo Nacional Electoral.

Para estas asambleas se nombró una comisión electoral que estará conformada por varios miembros de la dirección nacional y estará encabezada por Diosdado Cabello.

Maduro también anunció la activación de los equipos comunales del Psuv, en los 5 mil 334 circuitos existentes en el país, para la puesta en marcha de las líneas principales, políticas y organizativas del Estado.

En este sentido, el dignatario nacional resaltó la importancia de las 47 mil comunidades del país que cuentan con sus jefes de comunidad, toda vez que contarán con jefes de equipos en 276 mil calles.

Subrayó que estos equipos se crean para el desarrollo social, vecinal, programático e impulso de las instancias de poder popular en el país, en aras de avanzar en los procesos de empoderamiento y expandir la capacidad de liderazgo productivo.

Creación de la Secretaría General del Psuv

El presidente, Nicolás Maduro, anunció este jueves la creación de la Secretaría General del Psuv, instancia que estará dirigida por Diosdado Cabello.

También designó a Héctor Rodríguez como vicepresidente del Psuv para el Bloque Histórico.

Noticia al Día / VTV