PSUV realizará jornada nacional de debate territorial el 13 y 14 de septiembre

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) anunció que los días sábado 13 y domingo 14 de septiembre se llevará a cabo una Jornada Especial de Base Territorial en todo el país, con el objetivo de definir líneas de trabajo y acciones para los próximos meses.

La actividad fue acordada durante la plenaria nacional del partido, donde se instó a los 2.885 delegados y delegadas a trasladarse a las regiones para promover el debate en más de 60 mil equipos de calles y comunidades.

De acuerdo con la información oficial, la jornada contempla tres ejes de trabajo:

Atención comunitaria: fortalecer la capacidad de respuesta a las necesidades de la población en áreas como salud, educación y servicios.

Participación ciudadana: impulsar mecanismos de democracia directa y procesos de consulta en comunidades y organizaciones sociales.

Organización interna: optimizar la estructura del partido para responder de manera efectiva ante situaciones de contingencia.

La dirección nacional del PSUV indicó que el propósito es recoger propuestas desde las bases para incorporarlas a la planificación política y social de los próximos meses.

Noticia al Día / VTV